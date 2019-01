Odtwórz: May do Polaków: możecie zostać, chcemy, żebyście zostali

Komisja Europejska przyjęła nowe propozycje awaryjne dotyczące programu Erasmus+, zasad koordynacji zabezpieczenia społecznego oraz budżetu Unii Europejskiej na wypadek twardego brexitu.

Jak mówił na konferencji prasowej w Brukseli wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans, prawdopodobieństwo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy jest coraz większe.



- Dzisiejsze środki zapewnią, że w przypadku scenariusza braku porozumienia, młodzi ludzie z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, którzy korzystają z programu Erasmus+ 30 marca będą go mogli dokończyć bez zakłóceń - zaznaczył Timmermans.

Zgodnie z propozycjami KE władze państw członkowskich nadal będą brały pod uwagę okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub samozatrudnienia a także zamieszkania osób w Wielkiej Brytanii przed brexitem przy obliczaniu świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, na przykład emerytur.



Ryzyko wykorzystania "sytuacji wynikającej z brexitu". KNF ostrzega przed oszustami Wyłudzenia danych oraz fałszywe oferty handlowe. To ryzyka, które według Komisji... zobacz więcej » Nowe środki przewidują też, że brytyjskie podmioty dofinansowywane z UE będą nadal otrzymywały płatności w ramach dotychczasowych umów, o ile Wielka Brytania będzie nadal wypełniać swoje zobowiązania finansowe w ramach budżetu Wspólnoty.

Brexit bez umowy?

Po wielogodzinnej debacie nad rządową strategią w sprawie wyjścia z UE, we wtorek parlament zagłosował za poprawką wyrażającą poparcie dla umowy ws. wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, jeśli rządowi uda się zamienić kontrowersyjny mechanizm awaryjny dla Irlandii Północnej na nowy zapis. Nie sprecyzowano jednak alternatywnej propozycji, pozostawiając w tej kwestii wolną rękę szefowej rządu.



Za poprawką, zgłoszoną przez posła Partii Konserwatywnej Grahama Brady'ego, zagłosowało 317 deputowanych, a przeciwko było 301.



Wynik głosowania sprowadza się do przyznania May mandatu do podjęcia próby renegocjacji umowy wyjścia z UE, wyrażając co do zasady poparcie dla opuszczenia UE za porozumieniem stron ws. warunków brexitu i deklaracją polityczną ws. przyszłej relacji ze Wspólnotą.