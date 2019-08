Odtwórz: Schetyna: oczekuję od premier informacji co do przyszłości Polski w UE

Wielka Brytania będzie musiała zmierzyć się z niedoborami żywności, jakich nigdy wcześniej nie doświadczyła w czasach pokoju - takie wnioski płyną z artykułu profesora Tima Langa opublikowanego w naukowym czasopiśmie medycznym "The Lancet".

Lang, profesor polityki żywnościowej na londyńskim City University, uważa, że brytyjski rząd nie informuje społeczeństwa, jak poważne będą konsekwencje brexitu bez umowy. Zdaniem Langa władze starają się ukryć skalę problemu, by nie doprowadzić do paniki i przez to "trzymają opinię publiczną w nieświadomości" - pisze dziennik "The Independent".

Naukowiec podkreśla, że najbiedniejsze rodziny najmocniej odczują niedobory żywności i gwałtowny wzrost cen, który będzie miał miejsce w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii bez umowy.

Rząd szacuje, że połowa przewoźników nie będzie mogła swobodnie przekroczyć granicy w przypadku brexitu bez umowy i liczba ciężarówek wjeżdżających do Wielkiej Brytanii spadnie o jedną trzecią w ciągu dnia. Przyczyni się to do wzrostu cen żywności o 10 procent - czytamy w "The Independent".

Podwyżka będzie największa w przypadku warzyw i owoców, których aż 19 proc. pochodzi z Hiszpanii, a w sumie dwie piąte sprowadzane jest z krajów Unii Europejskiej.

Lang przestrzega Brytyjczyków i zaznacza, że banki żywności nie są gotowe na niedobory. Wpłynie to negatywnie na dietę i nawyki żywieniowe mieszkańców Wysp, a co za tym idzie pogorszy się również ich stan zdrowia.

Profesor zwraca też uwagę, że termin brexitu (31 października) jest niezwykle niekorzystny, bo w listopadzie biznes spożywczy przeżywa trudności i ma wiele problemów z planowaniem i zapasami w związku ze zbliżającymi świętami.

Największe banki żywności już poinformowały rząd, że nie mają wystarczających zapasów jedzenia, pomocy wolontariuszy ani magazynów, by poradzić sobie ze wzrostem zapotrzebowania po brexicie - pisze dziennik.

Dodatkowe miliardy

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że brytyjski rząd zwiększył o ponad dwa miliardy funtów środki na przygotowania do brexitu.

Pieniądze mają pójść na zwiększenie liczebności personelu służb granicznych, a także na modernizację infrastruktury transportowej w portach. Mają też wspomóc gromadzenie zapasów leków w celu zapewnienia ciągłości dostaw. Dodatkowo powstanie też specjalny program dla przedsiębiorców.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson już wcześniej zapowiedział, że jest gotów wyprowadzić Wielką Brytanię z Unii Europejskiej 31 października - bez względu na to, czy porozumienie ze UE zostanie osiągnięte, czy nie.