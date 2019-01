Obietnica May, pomysł Czaputowicza. Co dalej z brexitem?

Obietnica May, pomysł Czaputowicza. Co dalej z brexitem? "Źródło: Fakty TVN"

Odtwórz: Schetyna: oczekuję od premier informacji co do przyszłości Polski w UE

Odtwórz: Miller: to początek kłopotów, których nie znamy

Odtwórz: "Brexit to byłby największy prezent dla Putina"

Odtwórz: Funt na giełdzie w USA powie, czy doszło do Brexitu

Odtwórz: Jak to widać z Berlina?

Odtwórz: "Nie róbcie skoku w ciemność" vs. "Dzień niepodległości". Brytyjskie media o Brexicie

Odtwórz: David Cameron przyjechał do Warszawy

Odtwórz: Szydło: propozycja Camerona nie do przyjęcia

Odtwórz: Co z Brexitem?

Odtwórz: Minister do spraw brexitu David Davis zrezygnował ze stanowiska

Odtwórz: Theresa May ostrzegła przed blokowaniem porozumienia w sprawie brexitu

Odtwórz: Morawiecki: to był przełomowy dzień, w kluczowej sprawie

Odtwórz: May do Polaków: możecie zostać, chcemy, żebyście zostali

Odtwórz: Theresa May przed głosowaniem ws. brexitu

Odtwórz: Corbyn: wyniki głosowania to wielka porażka dla rządu, od 1920 chyba największa

Odtwórz: May: dzisiejsze głosowanie nie mówi nic o tym, co Izba mogłaby popierać

Odtwórz: Historyczna porażka premier May w sprawie umowy brexitowej

Odtwórz: Izba gmin zagłosuje nad wotum nieufności dla rządu May

Odtwórz: Theresa May pozostaje na stanowisku

Odtwórz: Brytyjski parlament odrzucił wotum nieufności wobec May

Odtwórz: "Interes narodowy na pierwszym miejscu". Nocny apel Theresy May

Odtwórz: Theresa May apeluje do posłów. "Interes narodowy na pierwszym miejscu"

Odtwórz: May: naszym obowiązkiem jest wdrożenie wyniku referendum

Odtwórz: May: naszym obowiązkiem jest realizacja postanowień, które Brytyjczycy wybrali podczas pierwszego głosowania

Odtwórz: Czaputowicz: to nieuzasadniona interpretacja różnych mediów

Odtwórz: Obietnica May, pomysł Czaputowicza. Co dalej z brexitem?

Odtwórz: Obietnica May, pomysł Czaputowicza. Co dalej z brexitem?

W sprawie brexitu Francja przygotowuje się na najgorsze - oświadczył w piątek minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire. Podkreślił, że do brytyjskiego rządu należy znalezienie wyjścia z obecnego impasu oraz wykluczył dalsze ustępstwa ze strony unijnej. Austria natomiast zaprezentowała łagodniejsze stanowisko.

- Wariant wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia porozumienia miałby dla tego kraju katastrofalne skutki i to rząd Theresy May musi teraz znaleźć rozwiązanie przed zaplanowanym na 29 marca terminem - powiedział Le Maire w wywiadzie dla radia BBC.

Jeśli scenariusz ten się spełni, Francja nie zamierza łagodzić całego procesu poprzez dodatkowe porozumienia w sprawie lotnictwa czy branży logistycznej - dodał.

- Nie można opuścić UE i jednocześnie mieć zapewnione wszystkie korzyści (płynące z udziału we) wspólnym rynku. Jest to dla Francji wyraźna czerwona linia - zaznaczył Le Maire. Przegląd prasy: Miliard złotych na twardy brexit w polskim budżecie Polski rząd szykuje przepisy i pieniądze na twardy brexit. Biznes z kolei domaga... zobacz więcej »

Odmienne zdanie

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz oświadczył z kolei, że UE jest gotowa przesunąć datę brexitu.

- W Wielkiej Brytanii istnieje świadomość, że UE jest gotowa na wszystko, by uniknąć twardego brexitu. Jest również gotowa, jeśli to konieczne, do przesunięcia daty - powiedział szef austriackiego rządu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. - Ale oczywiście Wielka Brytania również musi tego chcieć - zaznaczył Kurz.

Kanclerz Austrii uważa, że ewentualne odroczenie nie powinno jednak trwać dłużej, niż do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które są zaplanowane na trzecią dekadę maja 2019 roku.

Do 29 marca

Brytyjska Izba Gmin zagłosowała 15 stycznia przeciw proponowanej przez rząd May umowie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. W razie braku większości dla tego porozumienia lub jakiegokolwiek alternatywnego rozwiązania, na mocy procedury wyjścia opisanej w art. 50 traktatu o UE, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy o północy z 29 na 30 marca.

Wśród możliwych scenariuszy wyjścia z impasu są m.in.: powtórzenie głosowania w parlamencie po uzyskaniu dalszych zapewnień politycznych ze strony UE, przedłużenie procedury wyjścia ze Wspólnoty na mocy art. 50 traktatu, wyjście z UE bez umowy, organizacja drugiego referendum lub rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych.