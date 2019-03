Odtwórz: Schetyna: oczekuję od premier informacji co do przyszłości Polski w UE

Aż 51 na 54 ekonomistów, którzy wzięli udział w ankiecie agencji Reutera, uważa, że brexit zostanie odroczony.

Zjednoczone Królestwo ma czas, by dojść do porozumienia z Unią do 29 marca. Po tej dacie faktem może stać się tzw. twardy brexit, czyli rozwód bez umowy. W ostatnich tygodniach zarówno strona europejska, jak i premier Theresa May zapowiadali możliwość opóźnienia opuszczenia Wspólnoty przez Brytyjczyków.

- Wszystko wskazuje na to, że odroczenie będzie raczej krótkotrwałe. Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby opóźnienie było dłuższe niż dwa, trzy miesiące, bo w tak krótkim czasie będzie trudno dojść do porozumienia - uważa James Smith z ING.

Problem na granicach

Porozumienie z UE wypracowane przez rząd Theresy May zostało odrzucone przez brytyjski parlament. Premier ma nadzieję, że uda się dojść do kompromisu, choć w grę wchodzą trzy scenariusze, w tym ten najczarniejszy z twardym brexitem.

Zaledwie 15 procent ekonomistów pytanych przez agencje Reutera uważa, że jednak, że do tego dojdzie. To najniższy wynik od momentu, gdy agencja zaczęła przeprowadzać sondaż w lipcu 2017 roku.

Zdaniem zdecydowanej większości zapytanych przez Reuters ekspertów obie strony w końcu dojdą do porozumienia i zawrą umowę o wolnym handlu. Trzy czwarte ankietowanych jest zdania, że Wielka Brytania pożegna się z Unią Europejską do końca czerwca.

Odrzucone porozumienie

Najwyżsi unijni urzędnicy rozważają opóźnienie brexitu nawet do 2021 roku. To efekt "narastającego rozdrażnienia" wydarzeniami na Wyspach, gdzie nadal nie przegłosowano porozumienia o wyjściu ze Wspólnoty.

W połowie stycznia brytyjski parlament odrzucił wynegocjowany przez rząd i UE projekt umowy w sprawie brexitu, a pod koniec miesiąca zaapelował do gabinetu May, by skłonił stronę unijną do wprowadzenia zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dla Irlandii Północnej. Sugerował, że wówczas mógłby poprzeć przedstawioną propozycję.

Jeśli rządowi nie uda się uzyskać żadnych ustępstw ze strony Wspólnoty, May będzie musiała doprowadzić do kolejnego głosowania w parlamencie, w którym dokonano by wyboru między powrotem do wynegocjowanej umowy w sprawie brexitu - odrzuconej już raz przez posłów w połowie stycznia - a opuszczeniem Wspólnoty bez porozumienia.

Jeśli rząd nie uzyska w parlamencie poparcia dla porozumienia proponowanego przez May lub alternatywnego rozwiązania, Wielka Brytania o północy z 29 na 30 marca automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy na mocy procedury opisanej w art. 50 traktatu o UE.