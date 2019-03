Odtwórz: Schetyna: oczekuję od premier informacji co do przyszłości Polski w UE

Firmy finansowe przeniosły z Wielkiej Brytanii do krajów Unii Europejskiej aktywa o wartości 900 miliardów funtów – wynika z raportu think tanku New Financial.

Aktywa z Wysp przeniosły banki inwestycyjne (o wartości 800 miliardów funtów), przedsiębiorstwa zarządzające funduszami (65 miliardów) oraz firmy ubezpieczeniowe (35 miliardów).

Według badania aż 275 firm przeniosło część lub całość swojej działalności poza granice Zjednoczonego Królestwa, aby przygotować się na brexit. Autorzy raportu twierdzą, że te działania przyczynią się do stworzenia nawet pięciu tysięcy miejsc pracy w europejskich centrach finansowych.

Według New Financial negatywny wpływ brexitu na Londyn jest większy niż oczekiwano, a sytuacja może się jeszcze pogorszyć.

Największym beneficjentem tej "biznesowej emigracji" jest zdecydowanie Dublin (100 przeniesień). Irlandzka stolica wyprzedziła tym samym Luksemburg (60), Paryż (41), Frankfurt (40) i Amsterdam (32).

W listopadzie zeszłego roku Wielka Brytania zawarła z Unią Europejską porozumienie o warunkach wyjścia, ale ze względu na budzące kontrowersje zapisy dotyczące granicy z Irlandią, nie zostało ono ratyfikowane przez brytyjski parlament.

Wielka Brytania powinna opuścić UE 29 marca o północy. Jeśli Londyn i Bruksela nie osiągną do tego czasu kompromisu, brexit bez porozumienia będzie oznaczał m.in. przywrócenie ceł w handlu.