Jak będzie wyglądał wjazd do Wielkiej Brytanii po brexicie?

Jak będzie wyglądał wjazd do Wielkiej Brytanii po brexicie? "Źródło: TVN24 BiS"

Odtwórz: Jak będzie wyglądał wjazd do Wielkiej Brytanii po brexicie?

Odtwórz: Jak będzie wyglądał wjazd do Wielkiej Brytanii po brexicie?

Dokumenty niezbędne w przypadku podróży do Wielkiej Brytanii po brexicie bez umowy, praca na Wyspach, sprawa ubezpieczenia zdrowotnego czy uznawania polskiego prawa jazdy. Te kwestie wyjaśniał na antenie TVN24 BiS Paweł Kowalski, radca prawny, specjalista od prawa międzynarodowego i wykładowca na Uniwersytecie SWPS.

Wjazd na teren Zjednoczonego Królestwa po brexicie

Paweł Kowalski: - Jeżeli dojdzie do brexitu bezumownego, to na teren Wielkiej Brytanii będziemy wjeżdżać z paszportem. Bez wizy będzie można przebywać przez trzy miesiące.

Jeśli chodzi o rodziny, to Brytyjczycy mówią, że do 2022 roku dzieci będą mogły dołączyć do rodziców i osiedlić się razem z nimi. Po tym okresie będą musiały pozostawać na warunkach takich, tak jak inni obywatele spoza Europy.

Co z prawem jazdy?

- Dzisiaj władze Wielkiej Brytanii zakładają, że wymiana prawa jazdy praktycznie nie będzie potrzebna. Gdyby doszło do zmiany stanowiska, to wtedy przez 12 miesięcy będzie można poruszać się na terenie Wielkiej Brytanii na krajowym, polskim prawie jazdy. Królowa się zgadza, wielu Brytyjczyków nie. Przybywa podpisów przeciwko planowi Johnsona Ponad półtora miliona Brytyjczyków podpisało do czwartkowego wieczoru petycję pr... zobacz więcej »

Jeżeli wyjedziemy i wrócimy, to ten okres będzie się odnawiał.

Można wyrobić sobie brytyjskie prawo jazdy, ale ono będzie na zasadzie uznawania polskiego. To będzie kilkunastominutowa "działalność administracyjna", więc to nie będzie problemem.

Jak może wyglądać kwestia ubezpieczeń - zdrowotnego, samochodowego?

- Działamy w ramach EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) i ubezpieczenie, które mamy w kraju, rozciąga się na wszystkie kraje Wspólnoty. Po wyjściu Wielkiej Brytanii to nie będzie funkcjonowało, więc będziemy musieli się "doubezpieczyć" oddzielnie. W innym przypadku zapłacimy rachunek, który w krajach anglosaskich jest bardzo wysoki.

Oddzielne ubezpieczenie będzie też potrzebne do samochodu - tak zwana Zielona Karta.

Jak może wyglądać polityka celna, kwestia wwożenia na teren UK gotówki i produktów spożywczych?

- Będą obowiązywały takie same zasady, jak dla innych krajów spoza Wspólnoty. Będą zatem dodatkowe ograniczenia ilościowe, dużo bardziej restrykcyjne.

Co z pracą dla tych, którzy przyjadą na Wyspy po brexicie?

- Wszyscy ci, którzy podjęli pracę przed wystąpieniem z Unii, do końca października (2019 - red.), będą mogli się zarejestrować i pozostać. Po wyjściu (z UE - red.) ta swoboda się skończy i Brytyjczycy prawdopodobnie wejdą w system punktowy. Brytyjski rząd będzie oceniał, których "zawodów" brakuje i te "zawody" będą mogły starać się o przyjęcie.