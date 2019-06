Bratysława będzie siedzibą nowo powołanego Europejskiego Urzędu ds. Pracy - zdecydowały w czwartek państwa członkowskie Unii Europejskiej. Nowa agencja ma między innymi pilnować przestrzegania we Wspólnocie przepisów chroniących pracowników i regulujących ich mobilność.

Nowy urząd chciały do siebie przyjąć też Nikozja, Ryga i Sofia. W konkursie decydowały takie kryteria jak równowaga geograficzna, dostępność lokalizacyjna siedziby, funkcjonowanie placówek szkolnych dla dzieci unijnych urzędników czy możliwość znalezienia pracy przez ich partnerów na lokalnym rynku.

Od października

- Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Urzędu ds. Pracy zostało przyjęte w rekordowym czasie i jestem przekonana, że przeniesienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy do Bratysławy będzie równie sprawne i szybkie - oświadczyła w reakcji na decyzję państw członkowskich unijna komisarz ds. socjalnych Marianne Thyssen.



Urząd, którego powołanie zapowiedziano jesienią 2017 r., rozpocznie działalność w październiku w Brukseli. Do słowackiej stolicy zostanie przeniesiony później, a z pełną mocą ma zacząć działać od 2024 r. Jesienią tego roku ma zostać wybrany jego zarząd oraz przyjęty program pracy.



W czwartek unijni ministrowie odpowiedzialni za sprawy pracy i polityki społecznej formalnie przyjęli rozporządzenie ustanawiające nową agencję. Prawo wejdzie w życie w najbliższych dniach po opublikowaniu w dzienniku urzędowym.



Powołanie Europejskiego Urzędu ds. Pracy było odpowiedzią na rosnącą mobilność obywateli UE oraz skargi zachodnich stolic na wykorzystywanie luk w systemie przez pracowników i firmy z tzw. nowych państw członkowskich. W ostatnim dziesięcioleciu liczba obywateli UE mieszkających lub pracujących w innym państwie członkowskim niż państwo pochodzenia wzrosła prawie dwukrotnie – do 17 mln w 2017 roku.

Kompetencje urzędu