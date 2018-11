Theresa May na konferencji w sprawie brexitu

Theresa May na konferencji w sprawie brexitu

Z powodu narastających obaw przed brakiem porozumienia w sprawie brexitu sieci sklepów i producenci żywności robią masowo zapasy, co powoduje, że w Wielkiej Brytanii brakuje powierzchni do jej magazynowania - informuje "Guardian" na swojej stronie internetowej.

- Magazyny są zarezerwowane na najbliższe sześć miesięcy; musimy odsyłać klientów - przekazał Tusk: Unia gotowa na ostateczne porozumienie w sprawie brexitu Unia Europejska jest gotowa na zawarcie ostatecznego porozumienia w sprawie brex... zobacz więcej » gazecie jeden z przedstawicieli branży.

Nie tylko mrożonki

Jak informuje "Guardian", rezerwacje w magazynach dotyczą mrożonek, ale dokonują ich również producenci żywności, np. sprzedający chipsy potrzebują ziemniaków, które zazwyczaj przechowywane są w chłodniach.



- Arytmetyka (w Izbie Gmin - red.) wskazuje, że niemożliwe jest, by premier przeforsowała swoje porozumienie (dotyczące brexitu), więc detaliści oraz producenci żywności kontynuują awaryjne plany - mówi szef Food and Drink Federation Ian Wright.

W środę brytyjska premier Theresa May uzyskała kolektywne poparcie swojego rządu dla wersji roboczej umowy wyjścia z UE, ale następnego dnia dwóch ministrów - w tym Dominic Raab, odpowiedzialny za przebieg negocjacji ze Wspólnotą - złożyło rezygnację w proteście wobec treści dokumentu.



Jednocześnie grupa eurosceptycznych posłów Partii Konserwatywnej zapowiedziała złożenie wniosku o wotum nieufności dla May jako szefowej ugrupowania. Według stanu na poniedziałek rano udało im się zgromadzić podpisy około 40 deputowanych, a do uruchomienia procedury potrzeba 48 nazwisk.

Brexit

Przeciągające się negocjacje w sprawie warunków wyjścia ze Wspólnoty sprawiają, że coraz więcej podmiotów przygotowuje się na scenariusz, w którym nie dojdzie do porozumienia między Londynem a Brukselą, co mogłoby wywołać poważne konsekwencje dla łańcucha dostaw, a w konsekwencji nawet stabilności brytyjskiej i europejskiej gospodarki.



Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 29 marca 2019 roku.