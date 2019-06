Brad Keywell, prezes firmy Uptake Technologies, zwyciężył w finale konkursu EY World Entrepreneur Of The Year. Keywell ma 49 lat i jest trzecim w 19-letniej historii konkursu zwycięzcą ze Stanów Zjednoczonych. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Monaco.

Keywell został doceniony za zbudowanie Uptake Technologies. Firma współpracuje z dziesiątkami innych przedsiębiorstw w celu zwiększenia produktywności i wydajności. A wszystko dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI).

Pomysł na firmę zrodził się w jego głowie, gdy pojechał odebrać córkę z lotniska. Tam dowiedział się, że jej lot jest opóźniony ponieważ przewoźnik musiał wymienić jedną z części w samolocie, na którą musiał długo czekać. Brad pomyślał, że jest to problem, który można łatwo rozwiązać.

Kiedy się zepsuje?

Dzięki AI Uptake pomaga określić innym firmom, kiedy ich sprzęt nie działa dobrze lub kiedy się zepsuje. Oprogramowanie analizuje dane z czujników w maszynach i urządzeniach przemysłowych, a następnie wykorzystuje modele nauki o danych do przewidywania problemów, zanim one wystąpią. W ten sposób, dzięki lepszej konserwacji maszyn i skracaniu czasu przestojów, przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić miliony dolarów.



Uptake powstała w 2014 roku w Chicago. Firma zatrudnia obecnie około 750 osób, a jej wartość szacuje się na ponad 2 mld dolarów. Wśród jej klientów znajdują się takie podmioty jak Rolls-Royce, Caterpillar i amerykańska armia.



49-latek założył wcześniej sześć innych firm, które łącznie są obecnie warte ponad 6 mld dolarów. Jedną z nich jest Groupon, serwis internetowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą dokonywać ze zniżką zakupów usług lokalnych, podróżniczych czy produktów.

Amerykanin w drodze po prestiżowy tytuł pokonał 761 przedsiębiorców, w tym 57 zwycięzców z 47 lokalnych edycji. Polskę reprezentował dr Filip Granek, zwycięzca 16. polskiej edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Granek jest założycielem spółki XTPL i jednym z najlepszych na świecie specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania ogniw słonecznych oraz technologii opartych o nanomateriały.

Keywell znany jest również ze swojej działalności charytatywnej. Jest m.in. założycielem Future Founders, organizacji non-profit, która pomaga młodym ludziom założyć własną firmę.



W 2016 roku dołączył do kampanii "The Giving Pledge". Jej celem jest zachęcanie ludzi zamożnych, aby przeznaczyli co najmniej połowę swojego majątku na filantropię. Sygnatariuszami kampanii są m.in. Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg i Elon Musk.

Kolejna edycja konkursu

Obecnie trwa nabór do 17. polskiej edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Do 14 czerwca można zgłaszać się do udziału. Laureaci zostaną wyróżnieni w trzech kategoriach: Produkcja i Usługi, Nowe Technologie/Innowacyjność oraz Nowy Biznes.

Spośród nich wybrany będzie zdobywca głównego tytułu Przedsiębiorca Roku 2019, który będzie reprezentował Polskę w międzynarodowym finale EY World Entrepreneur Of The Year w Monte Carlo za rok.

Dotychczasowymi zwycięzcami polskiej edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku byli między innymi Dariusz Miłek (CCC), Michał Kiciński i Marcin Iwiński (CD Projekt), Piotr Mikrut (Śnieżka), Ryszard Florek (FAKRO), czy Piotr Krupa (KRUK S.A.).

