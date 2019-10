We Włoszech wybuchł polityczny spór o tortellini. To efekt decyzji metropolity Bolonii, który na święto patrona miasta polecił zrobić tortellini z farszem drobiowym, bez wieprzowiny.

"Tortellini gościnności"- tak nazwano danie, które jest przygotowywane na piątkowe obchody patrona Bolonii, świętego Petroniusza. Będą one oferowane uczestnikom uroczystości na głównym placu przed bazyliką pod jego wezwaniem. Taką decyzję podjął arcybiskup miasta Matteo Maria Zuppi.



Pochodzący z Rzymu metropolita zlecił przygotowanie innej, odmiennej od tradycyjnej wersji farszu, w której mortadelę zastąpiono mięsem z kurczaka. Jak wyjaśniono, chodzi o to, aby każdy mógł zjeść boloński specjał, także ci, którzy z powodów religijnych lub diety nie jedzą wieprzowiny.

Spór wokół tortellini