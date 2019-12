Dennis Muilenburg został odwołany ze stanowiska prezesa zarządu Boeinga. Jak poinformował amerykański koncern, od 13 stycznia jego obowiązki przejmie dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej David Calhoun. Boeing zmaga się z potężnym kryzysem po katastrofach dwóch samolotów 737 MAX, w których zginęło 346 osób.

Muilenburg pracę w Boeingu rozpoczął w 1985 roku jako stażysta, a następnie piął się po kolejnych szczeblach korporacji, by w 2015 roku zasiąść na fotelu prezesa. Teraz musi odejść. Do czasu objęcia stanowiska przez Calhouna koncernem będzie kierowca odpowiadający w zarządzie za sprawy finansowe Greg Smith.

Boeing z nowym prezesem

Jak zaznaczono w komunikacie, "zmiany w kierownictwie były niezbędne dla przywrócenia zaufania do podejmowanych przez spółkę działań na rzecz naprawy relacji z nadzorem lotniczym, klientami i wszystkimi pozostałymi udziałowcami".



Boeing wciąż boryka się ze skutkami dwóch niedawnych katastrof swych samolotów pasażerskich nowej serii B737 MAX, które musiano wycofać z eksploatacji do czasu odzyskania urzędowego certyfikatu bezpieczeństwa - co jeszcze nie nastąpiło. Ma to oczywiście wpływ na sytuację rynkową spółki, obniżając zainteresowanie jej ofertą produkcyjną. Akcje Boeinga potaniły o 20 proc. w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy.



Boeing ogłosił decyzję w sprawie 737 Max Boeing podjął decyzję o wstrzymaniu od stycznia 2020 roku produkcji samolotów 73... zobacz więcej » "Pod nowym kierownictwem Boeing jeszcze intensywniej zadba o pełną transparentność, w tym o skuteczne i proaktywne komunikowanie się z FAA (amerykańską Federalną Administracją Lotnictwa), z innymi globalnymi instancjami nadzoru lotniczego oraz ze swymi klientami" - głosi komunikat spółki. Cytuje również wypowiedź Calhouna, iż wierzy on mocno w przyszłość Boeinga i 737 MAX.

Wstrzymanie produkcji

W połowie grudnia zarząd amerykańskiego koncernu lotniczego podjął decyzję o wstrzymaniu produkcji samolotów B737 MAX po dwudniowych obradach w Chicago. To efekt informacji Federalnej Agencji Lotnictwa (FAA), która kilka dni wcześniej dała wyraźnie do zrozumienia, że koncern nie może liczyć na szybkie dopuszczenie do eksploatacji tego typu maszyn.

To pierwsza taka decyzja Boeinga od ponad 20 lat. W 1997 roku Boeing poniósł straty w wysokości 2,6 miliarda dolarów po tym, jak został zmuszony do zawieszenia produkcji maszyn typu 737 i 747 z powodu problemów z łańcuchem dostaw.