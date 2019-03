Odtwórz: Do katastrofy samolotu doszło niedaleko miasta Debre Zeit

Narodowe indonezyjskie linie lotnicze Garuda Indonesia zwróciły się do Boeinga o unieważnienie wartego 4,9 miliarda dolarów kontraktu na zakup 49 samolotów 737 MAX 8 - podano w piątek. Powodem są dwie niedawne katastrofy tych maszyn, w których zginęło łącznie 346 osób.

Garuda Indonesia jest pierwszą na świecie linią lotniczą, która oficjalnie poinformowała o planach wycofania się z zakupu samolotów Boeing 737 MAX 8. Indonezyjskie linie w 2014 r. zamówiły 50 sztuk najnowszego modelu amerykańskiej firmy, ale dopiero w zeszłym roku otrzymała pierwszy z nich. Jak dotychczas Garuda zapłaciła Boeingowi ok. 26 mln dolarów.

Jak poinformował rzecznik linii Ikhsan Rosan, w zeszłym tygodniu oficjalnie wysłała ona pismo do Boeinga z prośbą o rozwiązanie kontraktu. - Pasażerowie zawsze pytają, jakim rodzajem samolotu będą lecieć, ponieważ stracili zaufanie do modelu MAX 8. To oznacza szkody dla naszego biznesu - powiedział dziennikarzom.

Dodał, że w przyszłym tygodniu przedstawiciele linii i Boeinga mają rozmawiać o szczegółach rozwiązania umowy. - Nie chcemy używać samolotów MAX, ale może rozważymy ich zamianę na inne modele Boeinga - mówił. Informatorzy: piloci etiopskiego boeinga do ostatniej chwili szukali rozwiązania w podręczniku Piloci boeinga, który rozbił się w Indonezji w październiku 2018 roku, do końca... zobacz więcej »

Dwie katastrofy

Model 737 MAX wszedł do użytku komercyjnego w maju 2017 r. Od tej pory doszło do dwóch poważnych katastrof tych maszyn - w październiku zeszłego roku po starcie z lotniska w Dżakarcie rozbił się samolot indonezyjskiego niskokosztowego przewoźnika Lion Air, a niespełna dwa tygodnie temu w podobnych okolicznościach - samolot etiopskich linii Ethiopian Airlines.

W przypadku obu katastrof ustalanie przyczyn jeszcze trwa, ale wstępne przypuszczenia wskazują na problem z zastosowanym w tym modelu systemem MCAS, który miał zapobiegać utracie siły nośnej przez samolot. Według indonezyjskiego śledztwa, system ten zbyt łatwo się włącza, co powoduje trudności z kontrolowaniem samolotu.

Po wypadku w Etiopii władze lotnicze i sami przewoźnicy na całym świecie zdecydowali o uziemieniu tego modelu samolotu, który był bestsellerem Boeinga.

W ubiegłym tygodniu Boeing poinformował w komunikacie, że ma "pełne zaufanie" do bezpieczeństwa maszyn 737 MAX. Jednocześnie, jak podawał Reuters, amerykański koncern planuje zaktualizować oprogramowanie we wszystkich samolotach typu 737 MAX.

Jak do tej pory amerykański koncern dostarczył ich ok. 370 i miał złożone zamówienia na ponad 4600 kolejnych.

Odszkodowania

O odszkodowanie do Boeinga w związku z uziemieniem maszyn typu B737 MAX 8 planuje wystąpić polska czarterowa linia lotnicza Enter Air. Na razie na taki krok nie zdecydowały się Polskie Linie Lotnicze LOT.

"LOT nie podjął ostatecznych decyzji" - czytamy w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl.

Wcześniej informowaliśmy, że odszkodowania od amerykańskiego koncernu domaga się norweski niskobudżetowy przewoźnik lotniczy Norwegian Air Shuttle. Taki krok zapowiedziały także czeskie linie lotnicze Smartwings.