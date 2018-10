Prawie o połowę we Włoszech spadły ceny białych trufli. Za 100 gramów tego szlachetnego grzyba trzeba zapłacić 250 euro, czyli ponad tysiąc złotych. Przed rokiem cena ta sięgała 450 euro - przypomniał związek rolników. W jego ocenie w tym roku zapowiadają się rekordowe zbiory.

Na podstawie danych z giełdy w Albie w Piemoncie, która wyznacza krajowe ceny białych trufli, rolniczy związek Coldiretti odnotował, że w porównaniu z zeszłym rokiem spadły one o 44 procent.

Sprzyjająca pogoda

Niższe ceny średniej wielkości trufli, czyli tych ważących do 20 gramów, to rezultat korzystnej aury latem tego roku. Jak wyjaśniono, na terenach, gdzie rosną, spadło o połowę deszczu więcej niż w 2017 roku, co pozwoliło na obfity rozwój grzybów na jesieni.

Pierwsze informacje, zaznaczył związek, dają nadzieję na to, że tegoroczne zbiory tego cennego przysmaku będą rekordowe.



Według oficjalnych danych 200 tysięcy osób zajmuje się zbiorem trufli w Piemoncie, w Marche, Toskanii, Umbrii, Abruzji, Molise, a także w Lacjum i w Kalabrii. Większość poszukiwaczy dostarcza swe zbiory restauracjom i sklepom. Obroty tego sektora sięgają pół miliarda euro rocznie.



Nowością w tym roku jest wejście w życie rozporządzenia, nakazującego, aby wszystkie grzyby, w tym – również trufle, sprzedawane były z etykietką wskazującą miejsce zbioru.