Bernard Madoff twierdzi, że jest umierający i prosi sąd o wcześniejsze zwolnienie z więzienia - donosi CNN. Okrzyknięty przez amerykańskie media "oszustem wszech czasów" mężczyzna odbywa karę 150 lat pozbawienia wolności za stworzenie piramidy finansowej, w której poszkodowanych zostało 13,5 tys. inwestorów. Ofiary straciły łącznie aż 13 miliardów dolarów.

Bernard Madoff został aresztowany w grudniu 2008 roku. Śledczy zarzucali mu, że stworzona przez niego firma zarządzająca aktywami była w rzeczywistości organizacją przestępczą, stworzoną w celu wyłudzenia miliardów dolarów od tysięcy ludzi.

Mężczyzna przyznał się do 11 zarzutów związanych z praniem brudnych pieniędzy, składaniem fałszywych zeznań i fałszowaniem dokumentów finansowych. Karę pozbawienia wolności odbywa od lipca 2009 roku w federalnym więzieniu w Butcher w Północnej Karolinie.

81-letni Madoff cierpi na niewydolność nerek. W swoich wnioskach Madoff powołuje się na szacunki lekarzy, którzy twierdzą, że pozostało mu kilkanaście miesięcy życia. Gigantyczne odszkodowania dla ofiar Madoffa. Łącznie 4 mld dolarów Na 4 mld dolarów odszkodowania może liczyć 25 tysięcy osób, które padły ofiarą n... zobacz więcej »

Kolejne próby

Po raz pierwszy o przedterminowe zwolnienie były finansista starał się we wrześniu minionego roku. Wniosek, jaki złożył do naczelnika więzienia w Butcher odrzucono jednak w grudniu. Mimo że nie zakwestionowano stanu zdrowia Madoffa, to zauważono, że odmówił on poddania się odpowiedniemu leczeniu.

"Madoff ponosi odpowiedzialność za straty dla inwestorów w wysokości ponad 13 miliardów dolarów" - napisał w odpowiedzi na wniosek Madoffa naczelnik więzienia. "Biorąc pod uwagę charakter i okoliczności popełnionego przez niego przestępstwa, jego zwolnienie zminimalizuje dotkliwość kary. Dlatego, mimo że spełnia on kryteria związane ze wcześniejszym zwolnieniem, jego wniosek zostaje odrzucony"- napisał wtedy.

Teraz adwokaci Madoffa zwrócili się z prośbą o zmniejszenie kary do sądu, pisząc w najnowszym piśmie o "nadzwyczajnych i ważnych powodach" dla wcześniejszego zwolnienia swojego klienta.

We wniosku o przedterminowe zwolnienie z więzienia napisano, że Madoff "nie kwestionuje wagi dokonanych przestępstw". Poinformowano też, że mężczyzna obecnie przebywa w więziennym hospicjum.

Madoff poprosił też o ułaskawianie prezydenta USA Donalda Trumpa. Informacje o wniosku pojawiły się w czerwcu, nie jest jednak jasne, kiedy został on złożony. Na stronie internetowej Departamentu Sprawiedliwości wciąż jest oznaczony jako "oczekujący".