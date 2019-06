Bernard Arnault, najbogatszy człowiek w Europie, dołączył właśnie do Jeffa Bezosa i Billa Gatesa i znalazł się w najbardziej ekskluzywnym klubie na świecie. Każdy z nich ma fortunę o wartości co najmniej 100 miliardów dolarów.

70-letni Arnault dołączył do tego grona w mijającym tygodniu, po tym jak wartość akcji należącej do niego spółki LVMH - jednego z największych producentów produktów luksusowych - wzrosła we wtorek o 2,9 procent do rekordowego poziomu 368,80 euro za akcję.

Ten wynik został na chwilę poprawiony w piątek, kiedy wartość akcji zbliżyła się w pewnym momencie notowań na giełdzie w Londynie do blisko 374 dolarów. Ostatecznie jednak kurs wrócił w okolice 368 euro za walor.

Bernard Arnault w ekskluzywnym gronie

To wszystko sprawiło, że majątek Francuza jest szacowany obecnie na 101 miliardów dolarów.

Zgodnie z Bloomberg Billionaires Index, od początku roku Arnault zyskał ponad 32,4 miliarda dolarów, to drugi najlepszy wynik wśród 500 osób sklasyfikowanych na liście najbogatszych. Lepsza okazała się tylko MacKenzie Bezos, której majątek na początku roku wzrósł do 38,3 miliarda dolarów. Wszystko za sprawą ugody rozwodowej z Jeffem Bezosem.

Agencja Bloomberg zauważa, że nawet przy rosnących napięciach handlowych apetyt chińskich konsumentów na na luksusowe produkty wzmocnił wyniki LVMH. Akcje spółki wzrosły w tym roku o 43 procent, co stanowi trzeci najlepszy wynik we francuskim indeksie giełdowym CAC 40.

Źródło: Bloomberg Majątek Bernarda Arnault w ostatnim roku

Fortuna Arnault stanowi równowartość ponad 3 procent francuskiej gospodarki, co - według agencji Bloomberg - tylko potwierdza, jak ogromne różnice majątkowe panują w kraju, w którym od kilku miesięcy regularnie odbywają się demonstracje "żółtych kamizelek".

Bernard Arnault kontroluje udziały w LVMH poprzez rodzinną spółkę holdingową oraz posiada 97 procent udziałów w domu mody Christian Dior. Arnault wraz z rodziną zadeklarowali, że przekażą 650 milionów dolarów na odbudowę katedry Notre Dame. W połowie czerwca informowaliśmy jednak, że najbogatsi wstrzymują się z wpłatami. Tłumaczono to brakiem szczegółów odnośnie planów odbudowy katedry.

Według aktualizowanego na bieżąco Bloomberg Billionaires Index, najbogatszą osobą na świecie jest Jeff Bezos z majątkiem szacowanym na 119 miliardów dolarów. Na drugim miejscu znajduje się Bill Gates - 107 miliardów dolarów. Pierwszą piątkę uzupełniają Warren Buffett - 84,8 miliarda dolarów oraz Mark Zuckerberg - 74,7 miliarda dolarów.