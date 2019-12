Belgijska policja ostrzega przed głuchymi telefonami z Polski. Funkcjonariusze radzą, aby nie oddzwaniać i zablokować numer.

Policja z Beringen, miasta tuż przy granicy z Holandią, w czwartkowym wpisie wskazała, że z polskiego numeru wykonywany jest jeden sygnał.

"Numer dzwoni 1 raz, więc zwykle masz nieodebrane połączenie. Pamiętaj, aby nie oddzwaniać i zablokować numer!" - czytamy.

Dodatkowo, funkcjonariusze radzą, aby sprawdzić, czy za wykonywanie zagranicznych połączeń operator nie nalicza dodatkowych, wysokich kosztów.

Z komunikatu wynika, że połączenie jest wykonywane z numeru stacjonarnego z Koszalina lub jego okolic.









Egzotyczne numery

Oszustwo "na RODO". Bank ostrzega klientów Santander Bank Polska ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod bank.... zobacz więcej » To kolejne tego typu ostrzeżenie. Zazwyczaj dotyczą one jednak ostrzeżeń operatorów z Polski przed połączeniami z egzotycznych numerów.

W połowie października informację w tej sprawie zamieściło T-Mobile Polska. "1 sygnał z numeru którego nie znacie? połączenie z kraju, w którym nie macie znajomych? To może być próba wyłudzenia pieniędzy" - mogliśmy przeczytać we wpisie. "Jeśli macie wątpliwości nie odbierajcie i nie oddzwaniajcie. Ostatnio mieliśmy zgłoszenia o połączeniach z Białorusi, ale mogą być inne" - dodali przedstawiciele sieci.

Wcześniej przed głuchymi telefonami z Kuby ostrzegało Orange. W przeszłości naciągacze wykorzystywali także numery między innymi z Papui-Nowej Gwinei, Konga czy Wybrzeża Kości Słoniowej.

Jak mogliśmy przeczytać na stronie branżowego portalu Niebezpiecznik.pl, jeśli ofiara tego nie zauważy i odruchowo oddzwoni na nieodebrane połączanie, to zostanie mu naliczona opłata, zgodna z taryfą jego operatora. Może to być kilkanaście złotych, a może być zero. Kwota zależy od rodzaju abonamentu i operatora oraz długości połączenia. Dodano, że nigdy jednak samo odebranie takiego połączenia w żadnej z polskich sieci telefonii komórkowych nie spowoduje naliczenia opłaty.