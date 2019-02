Beata Javorcik zostanie główną ekonomistką Europejskiego Bank Odbudowy i Rozwoju - poinformował EBOR w komunikacie. Polka będzie także pierwszą w historii instytucji kobietą na tym stanowisku.

Polska ekonomistka rozpocznie pracę we wrześniu. Beata Javorcik posiada zdobyty na Uniwersytecie Yale doktorat z ekonomii i jest profesorem zwyczajnym ekonomii na Uniwersytecie Oksfordzkim. Wcześniej pracowała w Banku Światowym.

Jest także członkinią Fellow of All Souls College w Oksfordzie i redaktor naczelną kwartalnika akademickiego Economic Policy. Należy także do Komitetu Wykonawczego Królewskiego Towarzystwa Ekonomicznego i jest dyrektorem programu handlu międzynarodowego w Centre for Economic Policy Research w Londynie.

We’re pleased to announce that our next Chief Economist will be Professor Beata Javorcik. She will succeed @sguriev in September. We look forward to welcoming her to the @EBRD. pic.twitter.com/1kFlbVaiNh — The EBRD (@EBRD) 25 lutego 2019

Zastąpi Rosjanina

Javorcik zastąpi na tym stanowisku Rosjanina Sergeia Gurieva, który pełni funkcję głównego ekonomisty EBOR od stycznia 2016.

Tym samym Javoricik dołączy do innych kobiet, które są głównymi ekonomistami w znaczących międzynarodowych organizacjach takich jak Gita Gopinath z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy Pinelopi Koujianou Goldberg z Banku Światowego – pisze Bloomberg.

Rola głównego ekonomisty polega na doradzaniu prezesowi EBOR i innym wyższym urzędnikom w kwestiach gospodarczych, związanych z działalnością banku. Biuro Głównego Ekonomisty jest również odpowiedzialne za prognozy makroekonomiczne.

EBOR działa w 36 państwach Europy Wschodniej, Azji Środkowej oraz południowego i wschodniego regionu Morza Śródziemnego.