Głosowanie w Izbie Gmin nad wynegocjowanym przez brytyjski rząd porozumieniem z Unią Europejską w sprawie brexitu odbędzie się 15 stycznia - informuje w poniedziałek BBC, powołując się na źródła rządowe.

Pierwotnie głosowanie miało się odbyć w grudniu, ale premier Theresa May zdecydowała się przełożyć je na późniejszy termin, obawiając się znacznej porażki rządu.

Konserwatyści wolą twardy brexit