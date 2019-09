Nie żyje Barron Hilton. Rodzina magnata hotelowego przekazała, że zmarł 19 września z przyczyn naturalnych w swojej rezydencji w Los Angeles. Miał 91 lat.

Barron Hilton był jednym z synów założyciela sieci hoteli Hilton - Conrada N. Hiltona.



"Rodzina Hiltonów opłakuje stratę wspaniałego człowieka" - oświadczył Steven M. Hilton, syn Barrona Hiltona i prezes zarządu Hilton Foundation.

"Legenda i wizjoner"

Wnuczka Barrona Hiltona, celebrytka Paris Hilton, napisała w mediach społecznościowych, że jej dziadek był "legendą i wizjonerem". "Od kiedy byłam małą dziewczynką, podziwiałam go jako biznesmena" - dodała.



I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr — Paris Hilton (@ParisHilton) September 20, 2019



Barron Hilton objął po ojcu funkcję szefa Hilton Hotels Corporation w 1966 roku. Był też filantropem i emerytowanym prezesem Conrad N. Hilton Foundation. Około 97 procent swojego majątku pozostawił tej fundacji.

Według Bloomberg Billionaires Index, majątek Hiltona był szacowany na 1,25 miliarda dolarów netto.

Barron Hilton w 1947 roku ożenił się z Marilyn June Hawley, która zmarła w 2004 roku. Mieli ośmioro dzieci.