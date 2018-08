Banki centralne Kataru i Turcji podpisały umowę, która ma zapewnić stabilność finansową Turcji i ratować turecką lirę przed dalszym słabnięciem poprzez wymianę kapitału w katarskich rialach na turecką lirę - podała strona katarska.

W komunikacie centralnego banku Kataru opublikowanym na jego stronie w niedzielę wieczorem zaznaczono, że umowa dotyczy tzw. swapu walutowego. Zgodnie z nią obie strony postanowiły wymienić między sobą określone kwoty wraz z należnymi odsetkami w różnych walutach na określony czas. To porozumienie wpisuje się w serię działań na rzecz ratowania tureckich finansów, których plan zaakceptował w ubiegłym tygodniu emir Kataru.

