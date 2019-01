Władze indonezyjskiej wyspy Bali chcą wprowadzić nowy podatek turystyczny. Jak tłumaczą, opłata ma pomóc w ochronie środowiska i lokalnej kultury.

Urzędnicy opracowali już projekt przepisów w tej sprawie. Dyskusja nad pomysłem rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. Zgodnie z propozycją, turyści mają płacić podatek w wysokości 10 dolarów, czyli około 40 złotych za wjazd i pobyt na wyspie.

Gubernator Bali Wayan Koster wskazał, że dochody z podatku turystycznego zostaną przeznaczone na finansowanie programów ochrony środowiska i kultury balijskiej. - To dam nam lepsze możliwości do wspierania rozwoju wyspy - powiedział w rozmowie z dziennikiem "The Jakarta Post".

Koster powiedział, że jest optymistą i wierzy, że podatek nie zniechęci turystów do odwiedzenia wyspy. - Turyści to rozumieją. Będą szczęśliwi, że to zapłacą, ponieważ środki zostaną wykorzystane do wzmocnienia naszego środowiska i kultury - podkreślił.

Podatek turystyczny na Bali

Rozmowy dotyczą między innymi tego, w jaki sposób podatek ma być pobierany. Władze rozważają dwa warianty zakładające, że opłata będzie doliczana do biletu lotniczego, bądź będzie uiszczana w specjalnych punktach na lotnisku.

Pomysł jest popierany przez lokalnych liderów politycznych. - Opłaty od turystów są potrzebne, aby pomóc nam zachować nasze środowisko i kulturę. Turyści mogą pomóc nam je zachować. - powiedział Nyoman Adi Wiryatama, przewodniczący rady legislacyjnej z Demokratycznej Partii Indonezji - Walka.

O to, że opłata odstraszy przyjezdnych nie obawia się również branża hotelowa i lokalna izba turystyczna.

Ekspert do spraw turystyki Ida Bagus Puja Astawa z Uniwersytetu Udayana również wspiera inicjatywę. Jak wskazał, badanie przeprowadzone w 2015 roku wykazało, że 60 procent zagranicznych turystów jest skłonnych zapłacić za ochronę przyrody i kultury. - Większość zagranicznych turystów uważa, że konieczne jest zachowanie natury - powiedział Puja.

Powody

Odpady z tworzyw sztucznych stały się na tyle uciążliwe, że lokalne władze zakazały używania między innymi jednorazowych toreb na zakupy, czy słomek. Ma to doprowadzić do spadku o 70 procent tworzyw sztucznych w środowisku morskim na Bali.

Popularna wyspa tylko w 2017 roku przyjęła 5,7 miliona turystów, z których większość to obywatele Chin i Australii. Ta liczba miała wzrosnąć do ponad 6 milionów w ubiegłym roku. Na razie nie ma jeszcze oficjalnych danych.

Nowa opłata w Japonii

"The Jakarta Post" zwraca jednak uwagę, że Bali nie jest pierwszym miejscem, który decyduje się na podatek turystyczny.

Jak przypomniano, w tym roku Japonia zaczęła pobierać podatek wyjazdowy, zwany podatkiem sayonara, w wysokości 1 tys. jenów (około 35 złotych). Opłata obejmuje zarówno japońskich, jak i zagranicznych podróżnych.