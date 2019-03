Drugi najbogatszy człowiek w Indiach Azim Premji przekazał 7,5 miliarda dolarów (w przeliczeniu to 28,5 miliarda złotych) na cele charytatywne. Jak zauważa CNN, to najprawdopodobniej największa darowizna w historii kraju.

Prezes technologicznej firmy Wipro Azim Premji przekazał swojej fundacji charytatywnej udziały o wartości blisko 530 miliardów rupii (7,5 mld dolarów). To nie pierwsza darowizna miliardera. Jak podaje CNN, licząc z najnowszym wsparciem, do tej pory szef giganta ofiarował Azim Premji Fundation w sumie 21 mld dolarów. Legendarny inwestor ma gest. Imponująca darowizna na cele charytatywne Około 3,4 miliarda dolarów przekazał na cele charytatywne legendarny inwestor Wa... zobacz więcej »

Według Bloomberg Billionaires Index, fortuna Azima Premjia wynosi obecnie ponad 18 mld dolarów (52 miejsce na liście najbogatszych na świecie).

Apel

Jak zauważa CNN, miliarder był pierwszym biznesmenem z Indii, który przyłączył się do filantropijnej kampanii Giving Pledge. To zainicjowana przez Warren Buffetta oraz Billa i Melindę Gates akcja, która ma zachęcać bogaczy na całym świecie do przeznaczenia znacznej części swojego majątku na cele charytatywne.

Z India Philanthropy Report wynika, że osoby prywatnie w Indiach przekazują na cele charytatywne corocznie około 430 miliardów rupii (6,2 miliarda dolarów).

Firma Wipro została założona przez ojca Premji w 1945 roku. Kilkadziesiąt lat później stała się jedną z największych indyjskich informatycznych korporacji, która zatrudnia 160 tysięcy pracowników na całym świecie.

Fundacja Azima Premjia koncentruje się na wspieraniu edukacji i prowadzi uniwersytet w Bangalore. Najnowsza darowizna ma pomóc w otwarciu kolejnej uczelni.

Darowizny od miliarderów

We wrześniu informowaliśmy, że najbogatszy człowiek świata, szef Amazona Jeff Bezos uruchomi dysponujący dwoma miliardami dolarów fundusz Day One. Inicjatywa ma pomagać osobom bezdomnym. W ramach funduszu ma powstać też sieć przedszkoli dla dzieci z ubogich rodzin.

W połowie 2018 roku około 3,4 miliarda dolarów przekazał na cele charytatywne legendarny inwestor Warren Buffett. Darowizna została przekazana w formie akcji holdingu Berkshire Hathaway.

Największa część darowizny Buffetta trafiła do fundacji Billa i Melindy Gatesów.