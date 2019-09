Amerykańska piosenkarka Ariana Grande domaga się 10 milionów dolarów odszkodowania od firmy odzieżowej Forever 21. Artystka złożyła pozew sądowy, w którym przekonuje że marka ukradła jej imię, wizerunek i inną własność intelektualną, aby promować swoje produkty.

Jak czytamy w pozwie, do którego dotarła CNN, firma Forever 21 na przełomie 2018 i 2019 roku chciała podpisać kontrakt z Grande dotyczący wspólnej kampanii marketingowej. Propozycja została jednak odrzucona ponieważ kwota proponowana przez markę odzieżową miała być zbyt mała.

Prawnicy 26-latki przekonują, że zamiast tego firma Forever 21 opublikowała na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych co najmniej 30 nieautoryzowanych zdjęć i filmów sugerujących, że piosenkarka wspiera markę swoim nazwiskiem i wizerunkiem.

Sobowtór w reklamie

Pozew zawiera m.in. zrzuty ekranu z kont Forever 21 w społecznościówkach, które przedstawiają zdjęcia Grande wykorzystane do promowania marki. Są tam również reklamy z modelką, która wygląda jak jej sobowtór. Kobieta ma fryzurę i ubrania podobne do tych, w których Grande wystąpiła w teledysku do piosenki "7 Rings". Ponadto, niektóre podpisy pod zdjęciami zawierają teksty piosenek artystki.

Materiały przedstawione w pozwie zniknęły już z Instagrama, Twittera i Facebooka firmy Forever 21. Nieautoryzowane posty pojawiały się tam co najmniej do 17 kwietnia bieżącego roku, mimo że w lutym pojawiły się prośby o ich usunięcie.

Grande domaga się odszkodowania w wysokości 10 milionów dolarów za naruszenie praw autorskich oraz znaku towarowego.

Prawnicy piosenkarki twierdzą, że wartość pojedynczego posta na Instagramie Grande zawiera się w sześciu cyfrach, a przy dłuższej umowie - nawet w ośmiu. Liczba obserwujących profil piosenkarki wynosi 163 miliony. Więcej obserwujących ma tylko portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo - 182 miliony.

W oświadczeniu przesłanym CNN Forever 21 poinformowała, że zgodnie z polityką firmy nie komentuje toczących się sporów sądowych, chociaż kwestionuje zarzuty. Przedstawiciele firmy podkreślili też, że są ogromnymi fanami Grande. "Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się znaleźć akceptowalne rozwiązanie" - czytamy w oświadczeniu.