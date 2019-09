Wakacje. Czego nie można spakować do bagażu?

Władze Arabii Saudyjskiej od piątku rozpoczęły proces wydawania wiz turystycznych dla obywateli wielu krajów świata, w tym Polski - poinformowała Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie.

Wizy będą wydawane obywatelom 49 krajów, w tym Polski. Jak podaje strona visitsaudi.com, wiza będzie ważna przez rok, a turysta będzie mógł spędzić w kraju maksymalnie jednorazowo do 90 dni. Opłata za wyrobienie wizy ma wynosić około 471 złotych.

"Wniosek o wizę turystyczną będzie można składać poprzez stronę internetową Generalnego Urzędu do spraw Turystyki i Dziedzictwa Narodowego - scth.gov.sa lub za pośrednictwem elektronicznej platformy wizowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Arabii Saudyjskiej visa.mofa.gov.sa" - czytamy w piątkowym komunikacie.

Arabia Saudyjska otwiera się na turystów

Arabia Saudyjska od dawna jest uważana za jeden z najbardziej niedostępnych krajów na świecie - zauważa Bloomberg.

Do 2018 roku tamtejsze władze w ogóle nie wydawały wiz turystycznych i zezwalały na wjazd na swoje terytorium tylko osobom przybywających w celach biznesowych, dla podjęcia pracy czy z powodu pielgrzymki do świętych miejsc islamu. Od roku wizy turystyczne wydawane są tym, którzy do Arabii Saudyjskiej jadą na imprezy sportowe lub koncerty.

Plany wprowadzenia wiz turystycznych pojawiały się już wcześniej, lecz zawsze były blokowane. Sytuację zmieniły wydarzenia z 2016 roku, kiedy zanurkował kurs cen ropy. Teraz jednak następca tronu Mohamed bin Salman chciałby zdywersyfikować źródła dochodów Arabii Saudyjskiej oparte niemal wyłącznie na sprzedaży ropy naftowej.

Otwarcie kraju na turystów zagranicznych jest jednym z kluczowych elementów programu reform "Wizja 2030". Według tego planu wzrost wpływów z turystyki ma wzrosnąć z 3 proc. do 10 proc. PKB do 2030 roku. Rząd planuje do tego czasu stworzyć milion miejsc w turystyce.

Co warto wiedzieć

Jak pisze Bloomberg, wraz z otwarciem się na turystów saudyjskie władze chcą nieco poluzować zasady panujące w tym kraju. Przed udaniem się do Arabii Saudyjskiej należy jednak pamiętać o zasadach panujących w tym kraju.

Turystki przybywające z krajów zachodnich nie będą już zobligowane do zakrywania głowy i zakładania tradycyjnych ubiorów kobiecych na wzór Saudyjek. - Odzienie, w którym będą pojawiać się w miejscach publicznych, będzie musiało cechować się skromnością i umiarem. To jedyny warunek - zaznaczył szef agencji państwowej do spraw turystyki Ahmed al-Khateeb.

Wymaganym zwyczajowo okryciem wierzchnim dla kobiet noszonym w miejscach publicznych są czarne zapinane peleryny do kostek (abbaya) oraz szal (chusta) na głowę.

Agencja Bloomberga wskazała, że na razie nie wiadomo, czy będą dalsze ustępstwa obejmujące na przykład sprzedaż alkoholu i pobyt par niebędących małżeństwem.

W Arabii Saudyjskiej jest pięć miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednak, mimo poluzowania polityki turystycznej, nie-muzułmanie nadal nie będą mogli zwiedzać świętych miast Mekki i Medyny.