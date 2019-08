Jak co roku, około dwóch milionów muzułmanów odbędzie podróż do najświętszego dla wyznawców tej religii miasta, Mekki. Co drugi uczestnik pielgrzymki zaopatruje się przed wyruszeniem w amerykańskie dolary. Nie mają one bowiem wad niestabilnych walut krajów arabskich i są łatwo wymienialne.

Każdy wyznawca islamu powinien odbyć pielgrzymkę do Mekki co najmniej raz w życiu, jeśli pozwalają mu na to warunki materialne i zdrowotne.

W tym roku pielgrzymka rozpocznie się 9 sierpnia i potrwa do 14 sierpnia.

Większość woli gotówkę

Program pielgrzymki obejmuje udział w modłach i rytuałach religijnych w różnych świętych miejscach, m.in. na górze Arafat, ale wszystko to jest związane z wydatkami.



W Mekce działają 62 różne banki i kantory wymiany walut, z których pielgrzymi korzystają chętniej niż z bankomatów, których liczba w ostatnich latach rośnie.



- Większość pielgrzymów stara się nie płacić kartami kredytowymi, aby uniknąć kosztów bankowych, lecz woli używać gotówki - wyjaśnia dziennikarzom przedstawiciel unii kantorów wymiany walut w Mekce, Adel al-Maltani.



- Arabia Saudyjska stosuje stały kurs wymiany dolara amerykańskiego. Wynosi on 3,75 saudyjskiego riala za dolara, co eliminuje element ryzyka przy wymianie. Tymczasem kursy pozostałych walut ulegają zmianom - dodaje al-Maltani.

Transakcje sięgają 21 milionów

Dolar jest walutą 50 proc. transakcji dewizowych w Arabii Saudyjskiej. Druga najpopularniejsza waluta, którą zabierają ze sobą pielgrzymi, to euro. Dokonuje się nią 20 proc. transakcji. Brytyjskie funty używane są w przypadku 5 proc. transakcji.



Saudyjskie kantory wymieniają, aczkolwiek mniej chętnie, również inne waluty. Jedyną, której przyjmowania kategorycznie odmawiają w związku z obowiązującą w Arabii Saudyjskiej polityką i przepisami jest izraelski szekel.



- Rządowa blokada dotyczy tylko tej waluty, a jeśli chodzi o inne, to decyzja należy do właściciela kantoru - wyjaśnia al-Maltani.



Większość z nich nie przyjmuje walut krajów pogrążonych w konfliktach, takich jak Libia, Syria i Jemen, a także walut "mało znanych", jak na przykład nigeryjskiej nairy czy wietnamskiego donga.



W ciągu każdego z pięciu dni trwania pielgrzymki transakcje, których dokonują saudyjskie kantory wymiany sięgają zazwyczaj 80 milionów riali, to jest nieco ponad 21 milionów dolarów.



Według saudyjskiego rządu, w roku ubiegłym w pielgrzymkach do Mekki wzięło udział 2,3 miliona muzułmanów z całego świata.