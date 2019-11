Odtwórz: Ile kosztuje podróż do Arabii Saudyjskiej?

Saudyjski gigant naftowy Aramco potwierdził w niedzielę zamiar wejścia na giełdę w Rijadzie. Według agencji Bloomberg, będzie to największa oferta publiczna na świecie.

"Saudi Aramco potwierdza swój zamiera wejście na krajową giełdę, Tadawul" - napisała na Twitterze kompania, po uzyskaniu zielonego światła saudyjskiego regulatora rynku finansowego dla tej operacji.



"To znaczący etap w historii firmy i poważny krok naprzód w realizacji 'Wizji 2030', głównego planu królestwa na rzecz zrównoważonej dywersyfikacji gospodarczej i stałego wzrostu" - zadeklarował w oświadczeniu przewodniczący Rady Administracyjnej, Jasir al-Rumajjan.

Aramco wchodzi na giełdę

Aramco opublikuje prospekt emisyjny pierwszej publicznej oferty akcji (IPO) 9 listopada.

Jak informowały już w październiku źródła AFP, oczekuje się, że gigant naftowy sprzeda ogółem 5 procent swojego kapitału, w tym 2 procent podczas wejścia na giełdę.

Firma poinformowała, że jej akcje obędą oferowane na saudyjskim rynku inwestorom instytucjonalnym, obywatelom Arabii Saudyjskiej, cudzoziemskim rezydentom w Arabii Saudyjskiej i obywatelom krajów Zatoki Perskiej.



Aramco, oceniana jako najbardziej dochodowa firma na świecie, ogłosiła, że w ciągu ośmiu miesięcy tego roku osiągnęła zysk w wysokości 68 miliardów dolarów. W 2018 roku uzyskała 111,1 miliarda dolarów zysków. To więcej niż łącznie Apple, Google i Exxon Mobil.

Aramco odpowiada za produkcję około 10 procent światowej ropy naftowej.

14 września br. zaatakowane zostały dwie instalacje petrochemiczne koncernu Aramco w mieście Bukajk i Churajs, na wschodzie Arabii Saudyjskiej. Incydent ten nie tylko o połowę zmniejszył całe wydobycie ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej, ale też przyczynił się do wzrostu napięć w regionie.



Do ataku przyznał się wspierany przez Iran rebeliancki ruch Huti, który walczy w Jemenie z siłami rządowymi.

Otwarcie na turystów

"Wizja 2030" to plan zainicjowany przez saudyjskiego następcę tronu księcia Mohammada ibn Salmana, mający na celu przygotowanie największej arabskiej gospodarki na epokę post-naftową.

Pod koniec września informowaliśmy, że jednym z kluczowych elementów programu jest otwarcie otwarcie na turystów zagranicznych.

Kilka tygodni temu Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie podała, że władze Arabii Saudyjskiej rozpoczęły proces wydawania wiz turystycznych dla obywateli wielu krajów świata, w tym Polski.

Według tego planu wzrost wpływów z turystyki ma wzrosnąć z 3 do 10 procent PKB do 2030 roku. Rząd planuje do tego czasu stworzyć milion miejsc w turystyce.