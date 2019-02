Apple zgodziło się zapłacić zaległe podatki w wyniku ugody zawartej z władzami Francji. Według miejscowych mediów chodzi o 571 milionów euro.

Ugoda to wyniki niedawno zakończonego, wieloletniego audytu prowadzonego przez francuską administrację skarbową.

Przedstawiciele francuskiej filii firmy podkreślają, że Apple jako koncern międzynarodowy podlega regularnym kontrolom z strony służb podatkowych na całym świecie. Koncern z Cupertino zapowiedział również publikację pełnych wyników audytu przeprowadzonego przez francuskiego fiskusa.

Minister kontra giganci

Apple obecnie ma do czynienia z silnymi naciskami ze strony francuskich władz, a w szczególności ze strony ministra finansów Bruno LeMaire'a. Prowadzi on kampanię na rzecz ustanowienia w Unii Europejskiej wspólnego podatku dla firm oferujących usługi cyfrowe, co spotkało się jak na razie ze sceptycyzmem ze strony przedstawicieli niektórych państw.

Propozycja LeMaire'a przewiduje nałożenia 3-procentowego podatku na wielkie firmy technologiczne, takie jak Google, Apple, Facebook czy Amazon. Według założeń ma on być naliczany na podstawie przychodów osiąganych na terenie państw UE z tytułu świadczeniu usług cyfrowych.

Nie pierwszy raz

To nie pierwszy raz kiedy Apple reguluje swoje należności wobec europejskich krajów po terminie. W 2016 roku komisja nakazała koncernowi uregulować zaległe podatki w wysokości 14,5 miliarda dolarów na rzecz Irlandii.

Komisja Europejska zarzucała wtedy amerykańskiemu koncernowi, że praktycznie nie płacił podatków od zysków ze sprzedaży w Europie, a przyznane ulgi nie były zgodne z prawem podatkowym.