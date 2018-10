W ostatnim losowaniu w amerykańskiej loterii Mega Millions nikomu nie udało się trafić "szóstki". W efekcie kumulacja osiągnęła rekordowy poziom 1,6 miliarda dolarów (prawie 6 miliardów złotych). Kolejne losowanie już we wtorek.

W piątek w amerykańskiej loterii Mega Millions do wygrania był miliard dolarów. Nikomu jednak nie udało się poprawnie wytypować sześciu liczb - były to 15, 23, 53, 65, 70 oraz 7 (Mega Ball). Brak zwycięzcy spowodował wzrost kumulacji od poziomu 1,6 mld dolarów. Jak zauważa CNBC, to oznacza pobicie dotychczasowego rekordu z 2016 roku.

Wówczas w innej amerykańskiej loterii, Powerball, wartość głównej nagrody wyniosła prawie 1,59 miliarda dolarów. Pieniądze zostały podzielone między zwycięzców ze stanów Illinois, Kansas and Maryland.

Jak wskazują matematycy, w przypadku loterii Mega Millions szansa na poprawne odgadnięcie liczb jest bardzo niewielka, wynosi 1 do 302,5 miliona. W przypadku Lotto, gdzie typujemy również sześć liczb, ale bez wskazywania jednej specjalnej, szanse wynoszą 1 do 13 milionów.

Kupują setki losów

Losy na loterię Mega Milions kosztują zaledwie 2 dolary i są sprzedawane w 44 stanach, także obcokrajowcom. Wiele osób kupuje nawet po kilkaset losów.

W przypadku wygranej są dwie możliwości podjęcia pieniędzy. Jednorazowa - wynosząca 900 milionów dolarów - transza lub pełna wygrana, ale wypłacana przez 29 lat.

Nagłe pojawienie się dużej sumy wymaga jednakże rozsądnego nimi gospodarowania. Jak radzą eksperci, warto dobrać zespół doświadczonych ekspertów, którzy pomogą w zarządzaniu nagrodą.

Co ciekawe niektórzy zalecają wypłacenie jednorazowej kwoty albowiem rozsądne nią gospodarowanie pozwoli na dodatkowe pomnożenie kapitału.