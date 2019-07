Grupa American Airlines Holdings poinformowała, że do pierwszych dni listopada w rozkładach lotów nie będzie uwzględniać samolotów Boeing 737 Max i zawiesi z tego powodu około 115 połączeń dziennie.

Decyzja American Airlines - największych linii lotniczych na świecie, które posiadają najwięcej Boeingów 737 MAX w USA - była oczekiwana, odkąd w czerwcu regulator rynku, Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wykryła nową usterkę w tych maszynach.

Termin wznowienia lotów tych Boeingów został odłożony po raz czwarty.

"American Airlines wierzy, że zaplanowane aktualizacje oprogramowania do Boeinga 737 MAX oraz nowe szkolenia, jakie Boeing opracowuje we współpracy z naszymi związkowymi partnerami, doprowadzą do ponownego wydania certyfikatów dla samolotów jeszcze w tym roku" - głosi komunikat firmy.

W piątek United Airlines Holding, który jest między innymi operatorem linii United Airlines, poinformował, że do 3 listopada w rozkładach lotów nie będzie uwzględniać samolotów Boeing 737 Max. Oznacza to odwołanie około 2100 lotów we wrześniu i 2900 w październiku.

Linia lotnicza obniżyła roczną prognozę zysku w kwietniu pisząc w komunikacie, że szacunkowe straty wynikające z uziemienia MAX-ów, a tym samym z odwołania lotów, wynoszą 350 mln dolarów.

Boeingi 737 Max uziemione