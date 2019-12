Sklep internetowy Amazon wycofał ze swojej oferty ozdoby świąteczne, otwieracz do butelek oraz podkładkę pod mysz ze zdjęciami obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Firmę do takiego kroku wezwało Muzeum Auschwitz.

Polskie muzeum skrytykowało amerykańskiego giganta handlu elektronicznego za sprzedaż produktów ze zdjęciami niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, w którym podczas II Wojny Światowej życie straciło ponad 1,1 mln osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

"To nie wydaje się właściwe"

W ofercie sklepu można było znaleźć ozdoby choinkowe, otwieracz do butelek i podkładkę pod mysz ze zdjęciami przedstawiającymi m.in. "Bramę Śmierci" w Birkenau, obozowe baraki, ogrodzenia z drutu kolczastego czy wagon towarowy służący do deportacji więźniów do obozu.

Nie wiadomo, od kiedy te produkty znajdowały się w sprzedaży.

"Sprzedawanie ozdób choinkowych ze zdjęciami Auschwitz nie wydaje się właściwe. Umieszczenie Auschwitz na otwieraczu do butelek jest raczej niepokojące i pozbawione szacunku" - napisało Muzeum Auschwitz na Twitterze, publikując zrzuty ekranu ze strony Amazona. Poprosiło również firmę o wycofanie produktów.

Wpis był szeroko komentowany przez internautów i wywołał powszechne oburzenie.



Selling ”Christmas ornaments” with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019





Muzeum opublikowało później informację, że produkty zostały usunięte oraz podziękowało użytkownikom mediów społecznościowych za ich "aktywność i reakcję".

Amazon potwierdził, że "wspomniane produkty zostały usunięte". "Wszyscy sprzedawcy muszą postępować zgodnie z naszymi wskazówkami dotyczącymi sprzedaży, a ci, którzy tego nie zrobią, będą podlegać działaniu, w tym potencjalnemu usunięciu konta" - dodała firma.