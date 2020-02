Linie lotnicze Air France i KLM ogłosiły w czwartek, że przedłużają do 15 marca zawieszenie lotów do i z Chin kontynentalnych. Ma to związek z epidemią koronawirusa. Pierwotnie loty miały być zawieszone do 9 lutego.

"Air France i KLM przewidują stopniowe wznawianie połączeń do i z Szanghaju oraz Pekinu począwszy od 16 marca, w zależności od rozwoju sytuacji" - zaznaczono w komunikacie holdingu opublikowanym w czwartek. Linie KLM zamierzają zapewnić w tym okresie jeden rejs wahadłowy do i z Pekinu oraz Szanghaju. Połączenia mają być obsługiwane z lotniska Schiphol w Amsterdamie.



"Pełna operacyjność zostanie przywrócona 29 marca" - czytamy w komunikacie. Po tej dacie zostanie także wznowiona obsługa połączeń do i z Wuhanu, gdzie zlokalizowane jest ognisko epidemii koronawirusa, która pociągnęła już za sobą 563 ofiary śmiertelne. Jak dotąd w Chinach zarejestrowano 28 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, który wywołuje ostre zapalenie płuc. Poza granicami Chin odnotowano dotąd łącznie 260 przypadków zakażenia wirusem w 31 krajach - wynika z zestawienia agencji Reutera sporządzonego w czwartek przed południem.

Wielu przewoźników zawiesiło loty