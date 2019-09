Wakacje. Czego nie można spakować do bagażu?

Francuska tania linia lotnicza Aigle Azur zawiesiła swoją działalność. W związku z tym odwołano wszystkie połączenia. W wtorek w tej sprawie komunikat wydała Polska Izba Turystyki.

Na stronie internetowej Aigle Azur zamieszczono komunikat o odwołaniu wszystkich lotów począwszy od 7 września.

"Ze względu na naszą sytuację finansową firma nie może zapewnić rekompensat" - czytamy w komunikacie przewoźnika. Jak podano, pasażerowie będą mogli dochodzić swoich praw i roszczeń na drodze sądowej.

Jak poinformował Reuters, wśród zainteresowanych przejęciem Aigle Azur jest największa francuska linia lotnicza - Air France.

Komunikat PIT

Polska Izba Turystyki poinformowała we wtorkowym komunikacie, że w wyniku zawieszenia działalności drugiej co do wielkości francuskiej linii lotniczej Aigle Azur poszkodowanych zostało ponad 13 tysięcy podróżnych pozostawionych bez opieki oraz tysiące pasażerów, którzy zdążyli wykupić bilety - teraz bezwartościowe.

"To kolejny dowód na brak właściwej ochrony konsumentów na wypadek upadłości czy zawieszenia działalności przez linie lotnicze" - dodano.

Prezes Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA) Paweł Niewiadomski zwrócił uwagę, że "po każdej upadłości linii lotniczej sytuacja jest taka sama - pasażerowie pozostają za granicą bez żadnego wsparcia i na własną rękę muszą zaopatrzyć się w bilety powrotne, bez realnych szans na zwrot pieniędzy za niewykorzystane".

Jego zdaniem "w chwili obecnej pasażerowie, wykupujący sam przelot, nie są odpowiednio chronieni".

W komunikacie wyjaśniono, że unijna dyrektywa w sprawie podróży zorganizowanych zabezpiecza pasażerów, podróżujących w ramach imprezy turystycznej, także przed upadłościami linii lotniczych.

Mechanizm ten nie obejmuje jednak pasażerów, którzy wykupili tylko przelot.

"Potrzebujemy równych szans dla wszystkich pasażerów i zagwarantowania podróżującym rozwiązań, które w przypadku upadłości linii lotniczej umożliwią im bezpieczny powrót do kraju i zwrot kosztów" - stwierdził Paweł Niewiadomski.

W komunikacie wskazano, że jednym z możliwych rozwiązań jest wprowadzenie funduszu rezerwowego w celu ochrony pasażerów przed upadłościami linii lotniczych.