To największa transakcja w najnowszej historii firmy. Rosyjska linia lotnicza Aerofłot kupi 100 samolotów Suchoj Superjet 100 (SSJ 100), a umowa może być warta ponad 3 miliardy dolarów - donosi dziennik gospodarczy "Wiedomosti" cytowany przez Reutersa.

W sierpniu władze kontrolowanego przez państwo Aerofłotu, informowały, że chcą się skoncentrować na nowej strategii firmy, czyli na uruchomieniu nowych regionalnych baz i zwiększeniu udziału rosyjskich maszyn w swojej flocie. Znamy najlepsze linie lotnicze świata. Awans LOT-u Singapore Airlines zostały uznane najlepszą linią lotniczą świata. W plebiscycie... zobacz więcej »

- Najważniejszym priorytetem Aerofłotu jest działanie w interesie rosyjskiego lotnictwa i całego kraju - mówił wtedy prezes koncernu Witalij Saweliew. To najwyraźniej odpowiedzieć na naciski władz. W maju prezydent Władimir Putin powiedział, że do 2024 roku udział lotów omijających Moskwę powinien wzrosnąć do 50 proc. Obecnie niemal dwie trzecie wszystkich połączeń krajowych w Rosji odbywa się przez stolicę.

Istniejący od 1923 roku Aerofłot ma według Reutersa 350 samolotów, ale głównie modele Airbusa z wąskim kadłubem. 49 maszyn to rosyjskie Suchoj Superjet 100. Zdaniem cytowanych przez agencję analityków Aton ich efektywność operacyjna jest bardzo niska w porównaniu z innymi samolotami, a to dlatego, że wymagają regularnych przerw i długotrwałej konserwacji. Eksperci przyznają jednak, że SSJ 100, który może wziąć na pokład od 75 do 110 pasażerów lepiej sprawdza się na trasach regionalnych.

Jak donosi Reuters, w tym roku Aerofłot już zawarł wartą 5 miliardów dolarów umowę - na dzierżawę 50 rosyjskich samolotów MS-21. Mają od 150 do 230 miejsc.