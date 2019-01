Odtwórz: Samolot ląduje na plaży. Miejscowi są do takiego widoku przyzwyczajeni

Rosyjskie linie lotnicze Aerofłot poinformowały o odwołaniu w sobotę i niedzielę 131 połączeń lotniczych. Przyczyną są prognozowane przez meteorologów obfite opady śniegu w Moskwie. Przewoźnik podał, że informuje pasażerów o zmianach.

W sobotę odwołano 68 rejsów, w tym 38 pomiędzy moskiewskim lotniskiem Szeremietiewo, a miastami w Federacji Rosyjskiej. Pozostałe odwołane loty to połączenia do i z: Rzymu, Mediolanu, Londynu, Pragi, Belgradu, Wiednia, Paryża, Rygi, Sofii, Frankfurtu, Kopenhagi, Sztokholmu, a także Stambułu, Erewania i Mińska.



W niedzielę rosyjskie linie anulowały 63 loty, wśród których 47 to połączenia wewnątrz Rosji. Nie odbędą się również rejsy pomiędzy Moskwą a Helsinkami, Mińskiem, Sztokholmem, Stuttgartem, Tallinem, Bukaresztem, Paryżem, Kopenhagą, Sofią i Erewaniem.

Zmiana godziny

Połączeń z Warszawą nie ma wśród odwołanych lotów, których listę Aerofłot podał na swojej stronie internetowej. Natomiast sobotni rejs z Warszawy do Moskwy został przesunięty z godz. 19.50 na godz. 22.40.



Przyczyną odwołań i opóźnień są intensywne opady śniegu prognozowane przez meteorologów. Mają one trwać od około południa w sobotę aż do godzin rannych w poniedziałek.