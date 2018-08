Pięć mistrzostw Anglii, pięć pucharów Anglii, a także wygrana Liga Mistrzów. To sukcesy londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea za kadencji Romana Abramowicza. Wartość marki w 2018 roku przekroczyła ponad 2 miliardy dolarów, podczas gdy w 2011 roku było to 658 milionów dolarów. Rosyjski oligarcha kupił popularnych The Blues w 2003 roku, jednak teraz - jak informują brytyjskie media - jest gotowy rozważyć sprzedaż klubu. Jak podano, Abramowicz oczekuje oferty na poziomie co najmniej 3,2 miliarda dolarów. Jak ocenił Mateusz Walczak z TVN24 BiS, w przypadku finalizacji sprzedaży będziemy świadkami transakcji dekady.