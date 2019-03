Mija 50 lat, od kiedy podróże lotnicze zrewolucjonizował ponaddźwiękowy Concorde. 2 marca 1969 roku brytyjsko-francuska maszyna wystartowała w swój dziewiczy lot z lotniska w Tuluzie.

Pierwszy lot trwał zaledwie 27 minut. Pilotem testowym był Andre Turcat.

Concorde był dzieckiem porozumienia między Francją a Wielką Brytanią. Zresztą jego nazwa w dosłownym tłumaczeniu oznacza zgodę. Powstał przy udziale państwowych konsorcjów lotniczych Aérospatiale i British Aircraft Corporation. Budowany był w brytyjskim Bristolu oraz we francuskiej Tuluzie.

Spektakularny start

Concorde był towarem luksusowym. Regularnie podróżowali nim tacy pasażerowie, jak Joan Collins, Sir Paul McCartney czy księżna Walii Diana. Wtedy jednak nie krótki czas podróży był najważniejszy, a samo doświadczenie podróżowania z prędkością naddźwiękową i doznania towarzyszące spektakularnemu startowi.

Jock Lowe, który najdłużej ze wszystkich pilotów latał Concorde'ami, porównał podróż słynnym naddźwiękowcem do jazdy sportowym samochodem. Pozostałe samoloty pasażerskie według niego to były zwyczajne auta. - Najbardziej podniecająca była moc, którą miał podczas startu. Przyspieszenie było wyjątkowe - podkreślił Lowe.

Lot nad samym Atlantykiem trwał mniej niż 3 godziny - dokładnie 2 godziny 52 minuty. Dla porównania tą samą odległość między kontynentami w czasie 5 godzin i 13 minut pokonuje Boeing 787-9 Dreamliner.

Przestał latać 16 lat temu

W tym momencie nie ma na niebie żadnego samolotu, który obsługiwałby komercyjne loty pasażerskie z prędkością naddźwiękową. Ostatnim był Concorde, który odszedł do lamusa 16 lat temu. Od początku swojego istnienia brytyjsko-francuski samolot działał na granicy opłacalności, a maszyny często trafiały do warsztatu. Po katastrofie w 2000 roku pod Paryżem (tuż po starcie z lotniska Charlesa de Gaulle'a) jego los został przesądzony. Trzy lata później trafił do muzeum.

Głównymi przyczynami rezygnacji z Concorde'a była nieopłacalność eksploatacji. Bilety kosztowały znacznie więcej niż na zwykłe rejsy, a mimo to dochody nie pokrywały kosztów. Nic w tym dziwnego, bo przecież w 1997 roku lot Concorde'em z Londynu do Nowego Jorku i z powrotem kosztował pasażera 8 tys. dolarów (uwzględniając inflację obecnie byłoby to ok. 12 tys. dolarów albo ok. 45 tys. zł).

W 2003 roku liczba chętnych na tego typu luksus nie była wystarczająco duża, by przekonać linie lotnicze do zostawienia tego samolotu we flocie.

Oprócz francusko-brytyjskiego odrzutowca pasażerów z prędkością szybszą od dźwięku transportował jeszcze tylko rosyjski Tu-144.

