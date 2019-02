Do 29 osób wzrosła w piątek liczba osób, które zatruły się w restauracji Riff w Walencji, na wschodzie Hiszpanii. Jedna z klientek lokalu, posiadającego prestiżową gwiazdkę Michelin, przyznawaną czołowym restauracjom świata, zmarła.

Według wstępnych ustaleń hiszpańskich służb sanitarno-epidemiologicznych powodem masowego zatrucia było spożycie jednego z oferowanych w lokalu dań. Media sugerują, że chodzi o potrawę z dodatkiem grzybów, które mogły być trujące.

