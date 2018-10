Foto: Flickr (CC BY 2.0) | Video: TVN24 BiS

14 milionów funtów na koncie może oznaczać same kłopoty. Taka fortuna przez ponad rok widniała na rachunku pakistańskiego sprzedawcy lodów i mieszkańca slumsów w Karaczi. Abdul Qadir dowiedział się o tym, kiedy do jego drzwi zapukali śledczy. Ale to był dopiero początek jego problemów. O tym, jak pieniądze znalazły się na koncie 52-latka opowiadała Kamila Chlebińska.