Komisja Europejska zaktualizowała w poniedziałek unijną listę bezpieczeństwa lotniczego, czyli listę towarzystw lotniczych, które nie przestrzegają międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i dlatego są objęte pełnym lub częściowym zakazem lotów do Unii Europejskiej.

"Dzisiejsza decyzja ilustruje nasze ciągłe wysiłki na rzecz zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Nie tylko podróżnym w Europie, ale także podróżnym na całym świecie, ponieważ bezpieczeństwo lotnicze nie zna granic ani narodowości" - powiedziała, cytowana w komunikacie Komisji Europejskiej, unijna komisarz ds. transportu Adina Valean.

"Z przyjemnością ogłaszam, że Komisja Europejska mogła dziś usunąć wszystkich gabońskich przewoźników lotniczych z unijnego wykazu bezpieczeństwa lotniczego. Gabon był na liście już od 2008 roku, więc bardzo dobrze, że możemy docenić wysiłki poczynione przez organy bezpieczeństwa lotniczego w Gabonie" - dodała.



Jak zaznaczono w komunikacie, unijna lista bezpieczeństwa lotniczego nie tylko zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w UE, ale także pomaga liniom lotniczym, które na nią trafiły oraz ich państwom macierzystym w poprawianiu poziomu bezpieczeństwa w celu ewentualnego skreślenia z listy.

Lista stała się ponadto istotnym narzędziem prewencji, gdyż motywuje kraje mające kłopoty z bezpieczeństwem do podjęcia odpowiednich działań, zanim wpisanie na listę okazałoby się konieczne - podkreśla KE.

Aktualizacja

Po najnowszej aktualizacji lista obejmuje łącznie 115 towarzystw lotniczych, które obowiązuje zakaz korzystania z przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej. 109 z nich potraktowano tak z powodu niedostatecznego nadzoru, jaki zaobserwowano w działalności urzędów bezpieczeństwa lotniczego 15 państw, gdzie towarzystwa te są zarejestrowane.

Państwami tymi są: Afganistan, Angola (z wyjątkiem towarzystw TAAG Angola Airlines i Heli Malongo), Republika Konga, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Gwinea Równikowa, Erytrea, Republika Kirgiska, Liberia, Libia, Mołdawia (z wyjątkiem towarzystw Air Moldova, Fly One i Aerotranscargo), Nepal, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Sierra Leone oraz Sudan.



Ponadto sześć towarzystw objęto zakazem ze względu na ich własne niedociągnięcia. Są to: Avior Airlines (Wenezuela), Iran Aseman Airlines (Iran), Iraqi Airways (Irak), Blue Wing Airlines (Surinam), Med-View Airlines (Nigeria) i Air Zimbabwe (Zimbabwe).



Zakaz częściowy dotyczy trzech towarzystw, które mogą używać w przestrzeni powietrznej UE tylko niektóre typy swych samolotów. Są nimi samolot Let 410 UVP komorskiego towarzystwa Air Service Comores, dwa samoloty Tu-204 północnokoreańskiego towarzystwa Air Koryo oraz wszystkie samoloty Boeing 747 i Fokker F100 irańskiego towarzystwa Iran Air.