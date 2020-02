W 2019 roku grupa PKO BP wypracowała zysk w wysokości 4,03 miliarda złotych, o blisko 8 procent wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Jak poinformowano, jest to rekordowy wynik w historii banku.

- Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2019 roku wypracowała 4,03 miliarda złotych zysku. To najlepszy wynik w całej historii banku i doskonały akcent kończący obchody jubileuszu 100-lecia jego działalności - powiedział, cytowany w komunikacie banku, prezes zarządu PKO BP Zbigniew Jagiełło.

Wypłata dywidendy

Prezes Zbigniew Jagiełło poinformował, że PKO BP spełnia kryteria do wypłaty na dywidendę do 50 proc. zysku za 2019 rok, a dodatkowo zarząd banku rozważy rekomendowanie wypłaty 1,67 mld zł niepodzielonego zysku z 2018 roku.

Bank zakończył 2019 rok z sumą aktywów na poziomie 348,04 mld zł, o 7,3 proc. wyższą niż na koniec 2018 roku. Wartość finansowania udzielonego klientom wzrosła o 6,4 proc. do 245,28 mld zł, a wartość depozytów klientów na koniec roku była wyższa o 7,3 proc. rok do roku i sięgnęła 256,2 mld zł.

Bank podał, że sprzedaż kredytów mieszkaniowych w 2019 roku wyniosła 15,6 mld zł i tym samym wzrosła o 3,2 proc. wobec 2018 roku.

Wyniki za czwarty kwartał

W raporcie rocznym bank podał, że zysk grupy PKO BP w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 723 mln zł z 1,01 mld zł rok wcześniej. Był o 9,7 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 658,9 mln zł.

Oczekiwania pięciu biur maklerskich co do zysku netto za czwarty kwartał wahały się od 542 mln zł do 740,4 mln zł.



Bank utworzył w czwartym kwartale rezerwę na ryzyko prawne związane z umowami na hipoteczne kredyty walutowe w wysokości 451 mln zł.

- PKO BP zawsze dąży do tego, żeby znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące dla obu stron. W zeszłym roku zawarliśmy ponad 15 tysięcy ugód w różnych sprawach, z czego jakaś niewielka część dotyczyła również kredytów hipotecznych - powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło podczas środowej konferencji prasowej.

- W najbliższych miesiącach i kwartałach czekać nas mogą rozmowy o ugodach w przypadku kredytów hipotecznych. Jesteśmy otwarci na różne rozwiązania - dodał.

W raporcie podano również informację o utworzeniu rezerwy na zwroty kosztów dla klientów z tytułu dokonanych przedterminowych spłat kredytów konsumenckich i hipotecznych w wysokości 127 mln zł.