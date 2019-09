Co powinni zrobić turyści w sytuacji niewypłacalności biura podróży? Czy odzyskają pieniądze za wakacje? Gdzie złożyć wniosek i co powinien zawierać? Wyjaśniamy.

Wielu polskich turystów jest w trudnej sytuacji po tym, jak w środę Neckermann Polska złożył oświadczenie o niewypłacalności. Zdarza się, że hotelarze chcą dodatkowych pieniędzy i grożą wyrzuceniem z pokojów.

Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego powołał zespół kryzysowy, który monitoruje sytuację klientów Neckermann Polska, udziela informacji turystom, organizuje ich pobyt i powrót do kraju.

Turyści mogą uzyskać pomoc ze strony urzędu marszałkowskiego pod numerami telefonów: (22) 59 79 543, (22) 59 79 541, (22) 59 79 545.

Przebywając za granicą, można również zgłosić się po pomoc do ambasady lub konsulatu RP.

Jeśli przedstawiciele hotelu zażądają od nas opuszczenia hotelu, "nie mamy raczej innej możliwości niż te pokoje opuścić" - tłumaczyła w TVN24 adwokat Eliza Kuna.

Jak sugerowała, turyści powinni spróbować wykupić "nocleg w hotelu o podobnym standardzie, do czasu, gdy nie zostanie im zapewniony powrót do Polski przez urząd marszałkowski". Mogą też zapłacić za pozostanie w dotychczasowym hotelu.

- To, co mogę poradzić jako adwokat to, żeby dokumentować to fakturami imiennymi, nie paragonami - zaznaczyła Kuna.

Czy i kiedy pieniądze zostaną zwrócone?

Jeżeli wycieczka, którą wykupiliśmy, nie została zrealizowana (w całości lub części) z powodu niewypłacalności biura podróży, przysługuje nam prawo zwrotu kosztów.

Jak mówiła na antenie TVN24 Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, także osoby, które musiały zapłacić za swój pobyt, by doczekać do planowanego powrotu, mogą domagać się zwrotu środków z gwarancji ubezpieczeniowej.

Jak dodała, stosowne dokumenty należy przesłać do ubezpieczyciela (w przypadku klientów Neckermanna to Allianz Partners) i te środki będą zwracane.

Przy kompletnym zgłoszeniu wraz z uzasadnieniem, to ubezpieczyciel ma 30 dni na oddanie środków.

Na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego jest informacja, co mają zrobić klienci Neckermanna, jeśli wnieśli opłatę za wycieczkę, która:

- nie została lub nie zostanie zrealizowana;

- została przerwana i nastąpił wcześniejszy powrót do kraju (częściowy zwrot wpłaty za niewykorzystane dni)

- oraz ci, którzy pokryli samodzielnie koszty powrotu do kraju.

Te osoby proszone są są o składanie zgłoszenia do gwaranta tj. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B.

Oto dokumenty, które powinny być w zgłoszeniu:

- imię i nazwisko oraz adres do korespondencji poszkodowanego podróżnego,

- kopia umowy z biurem podróży,

- kopie dowodów wpłat oraz udokumentowanie innych kosztów poniesionych podczas wycieczki,

- oświadczenie, którym informujemy, że Neckermann Polska Biuro Podróży Spółka z o.o. nie wykonał całości lub części umowy oraz zawierające określenie wysokości roszczenia,

- numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot.

Osoby przebywające za granicą mogą też skontaktować się z centrum operacyjnym Allianz Partners pod czynnym całą dobę numerem telefonu: +48 22 522 29 00.

Osoby, których wyjazd został odwołany, mogą dzwonić do ubezpieczyciela w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00, numer telefonu: +48 22 563 11 00 oraz pisać na adres e-mail: nm.odwolania@allianz.com.