Pekao szacuje, że planowana restrukturyzacja zatrudnienia przyniesie od przyszłego roku do 100 milionów złotych oszczędności rocznie - poinformował prezes Pekao SA Michał Krupiński. Bank do końca roku planuje zwolnić do 950 osób, a kolejnym 620 zmienić warunki zatrudnienia.

Zgodnie z zasadami Kodeksu pracy, zarząd banku dyskutuje w dalszym ciągu ze związkami zawodowymi o skali redukcji zatrudnienia. Przedstawiciele banku przekazali, że wśród osób, z którymi bank rozwiąże stosunek pracy, są także te zatrudnione w centrali banku.

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe w dużym banku. Pracę straci prawie tysiąc osób Zarząd banku Pekao podjął uchwałę o zamiarze zwolnień grupowych i rozpoczęciu ko... zobacz więcej » W ubiegłym tygodniu zarząd Pekao podjął uchwałę o zamiarze zwolnień grupowych i rozpoczęciu konsultacji w tej sprawie. "Zamiarem zarządu Banku jest rozwiązanie umowy o pracę z maksymalnie 950 pracownikami Banku oraz zmiana warunków zatrudnienia maksymalnie 620 pracownikom Banku, w okresie od 25 kwietnia 2019 r. do 31 października 2019 r." - wyjaśnił bank.



Także w ubiegłym tygodniu wiceprezes banku Tomasz Kubiak poinformował, że koszty restrukturyzacji zatrudnienia zostaną prawdopodobnie poniesione w II kwartale, kiedy zostanie zawiązana rezerwa na ten cel. Tłumaczył wówczas, że "automatyzacja i centralizacja są elementem transformacji, prowadzącej do lepszej jakości obsługi klientów oraz do osiągnięcia docelowych wskaźników finansowych".



W strategii do 2020 roku bank założył m.in. spadek wskaźnika kosztów do dochodów do poniżej 40 proc.



W 2018 roku bank przeprowadził Program Dobrowolnych Odejść, skierowany do pracowników nabywających w 2018 roku uprawnienia emerytalne, który objął 915 osób. Koszty tego programu wyniosły wówczas około 50 mln zł.

Bez zamykania oddziałów