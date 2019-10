Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje o ostrożność przy otwieraniu i odpowiadaniu na e-maile, które wydają się być korespondencją z zakładu. "Dokładnie zwracajmy uwagę na adres, z którego przychodzą" - zaapelowano.

"W ostatnich dniach dość liczna grupa klientów Zakładu, w różnych częściach kraju, otrzymała e-maile z informacją o pilnej konieczności spłaty zaległości składkowych" - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie.

Jak dodano, "część e-maili sugeruje ponowne wypełnienie formularza zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych ZUS ZUA, który jest załącznikiem do maila. Umieszczone w stopce korespondencji logotypy (ZUS i PUE – Platforma Usług Elektronicznych) sugerują, że nadawcą jest sam Zakład".

Ostrzeżenie

Zdaniem ZUS, gdy uważnie przyjrzymy się adresowi nadawcy e-mail, nie powinniśmy mieć wątpliwości, że korespondencja elektroniczna nie pochodzi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uwaga na SMS-y od oszustów. "Apelujemy o nieotwieranie linków" Izba Administracji Skarbowej w Opolu ostrzega przed SMS-ami od oszustów. "W... zobacz więcej »

"Obecnie oszuści posługują się dwoma adresami: składki@ubezpieczenia.pl i zus.@zua.pl. Jak widać żaden z adresów nie ma stosowanego przez Zakład rozwinięcia "zus.pl". ZUS nie stosuje też w swoich adresach mailowych rozwinięcia "gov.pl", które to pojawiało się przy wcześniejszych próbach oszustw" - pisze ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że "kontakt elektroniczny ze strony Zakładu możliwy jest jedynie w sytuacji, gdy klient posiada profil na Platformie Usług Elektronicznych i wyraził zgodę na taką formę kontaktu".

ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na e-maile, które teoretycznie pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani nie otwierać zawartych w tej korespondencji załączników.

"Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci. W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, prosimy o kontakt z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00" - pisze ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informował o podobnych działaniach oszustów także w lipcu.

Fałszywe wiadomości

Nie tylko ZUS ostrzegał w ostatnim czasie o oszustach, którzy wysyłają fałszywe wiadomości.

W październiku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzegała przed oszustami, którzy podszywają się pod jej pracowników. W wysyłanych wiadomościach SMS przestępcy przekazywali fałszywą sugestię, jakoby rolnicy mieli nie otrzymać w tym roku zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich z powodu rzekomego wytypowania do kontroli.

Natomiast w czerwcu Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ostrzegła podatników przed fałszywymi e-mailami informującymi o konieczności uiszczenia brakującej kwoty po rozliczeniu zeznania podatkowego za 2018 roku.