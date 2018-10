Odtwórz: Kwieciński: w Polsce brakuje rąk do pracy

Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wzrosła w Polsce na koniec trzeciego kwartału 2018 roku do 596,1 tysiąca z 423 tysięcy na koniec trzeciego kwartału 2017 roku - podał we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To oznacza pobicie rekordu z drugiego kwartału 2018 roku, kiedy liczba cudzoziemców po raz pierwszy przekroczyła pół miliona.

W drugim kwartale 2018 roku liczba obcokrajowców płacących składki na ZUS wyniosła 541 tysięcy. To oznaczało wzrost o 43 proc. licząc rok do roku i - jak zauważyli analitycy PKO BP - przekroczenie po raz pierwszy w historii progu 500 tys.

W trzecim kwartale ten wzrost był kontynuowany. 596 tysięcy ubezpieczonych oznacza wzrost o 40 proc. rok do roku.

Tak jak w poprzednich miesiącach największą grupę ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców stanowili Ukraińcy. Ich liczba na koniec trzeciego kwartału tego roku wyniosła 425,670 tys. wobec 307,8 tys. w trzecim kwartale 2017 roku i wobec 403,2 tys. na koniec drugiego kwartału tego roku.

Wyższe pensje

Z dostępnych analiz wynika, że główną przyczyną migracji Ukraińców do Polski są wyższe wynagrodzenia. Jak wyliczyła firma Personnel Service, płace Ukraińców w Polsce są nawet pięć razy wyższe niż na tych samych stanowiskach w ich ojczyźnie. Gdyby nagle wyjechali, byłby "dramat, gospodarka leży". Polska uzależniona od imigrantów Nawet trzy miliony Ukraińców - tylu imigrantów zarobkowych zza wschodniej granic... zobacz więcej »

Największe różnice w płacach są w budownictwie, gdzie polska pensja jest nawet czterokrotnie wyższa od ukraińskiej. Niemal cztery razy więcej Ukrainiec zarobi w Polsce jako kasjer lub sprzedawca i ponad trzy razy więcej w transporcie i logistyce.

Z drugiej strony, jak zauważył w TVN24 BiS główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski, potencjał imigracji zarobkowej z Ukrainy nie jest nieograniczony.

- Tamten rynek dosyć mocno spenetrowaliśmy, tak samo jak Białoruś. Trudniej jest pozyskiwać stamtąd pracowników - wskazywał.

Patrzą na Zachód

Na dodatek istnieje ryzyko, że jeżeli Ukraińcy będą mogli legalnie pracować w Niemczech, to wyjadą z Polski. Obecnie Ukraińcy mogą pojechać do naszego zachodniego sąsiada bez wizy, ale tylko turystycznie, poza określonymi wyjątkami nie mogą tam podejmować pracy.

Niemal 60 proc. Ukraińców deklaruje jednak, że gdy otworzy się na nich niemiecki rynek pracy, opuszczą Polskę. Tak wynika z raportu "Postawy obywateli Ukrainy wobec polskiego rynku pracy" przygotowanego przez Work Service.

Za Odrą nieobsadzonych pozostaje 1,2 miliona miejsc pracy. - Taka sytuacja zachęci Niemców do otwarcia się na Ukraińców i może oznaczać dla nas gigantyczny odpływ rzędu do 50 procent pracowników zatrudnionych w Polsce - oceniał Krzysztof Inglot.

Ukraińcy mogą jednak także wybrać inne kierunki. - Nie ma rąk do pracy w Czechach, na Słowacji, czy na Węgrzech - wskazał Inglot. - Pensje w Czechach są z założenia 10-15 procent wyższe niż w Polsce - dodał.