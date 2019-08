2236,84 złotego - tyle wyniosło przeciętne miesięczne świadczenie emerytalno-rentowe brutto w pierwszym półroczu 2019 roku. To wzrost o 4,5 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Tak wynika z najnowszego raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS wyjaśnił, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń niezmiennie jest coroczna waloryzacja.

"Bieżący rok jest drugim z rzędu, kiedy wskaźnik waloryzacji przekroczył poziom 102,0 procent" - wskazano.

Emerytury w Polsce

Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o wskaźnik waloryzacji 102,86 procent, nie mniej jednak niż o kwotę 70 złotych. W efekcie najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rodzinna wynosi 1100 złotych brutto (wcześniej było to 1029,80 złotego). Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła z 772,35 do 825 złotych.





Liczba wypłacanych przez ZUS emerytur i rent w czerwcu wyniosła około 7,7 miliona. Oznacza to wzrost o 111,6 tysiąca w porównaniu do czerwca ubiegłego roku.









Jak podano w raporcie, liczba nowo przyznanych emerytur w pierwszym półroczu wyniosła 132,8 tysiąca i była niższa o 27,4 procent od liczby nowo przyznanych emerytur w ubiegłym roku. Przeciętna wysokość nowo przyznanego świadczenia wyniosła zaś 2171,30 zł brutto.

Koszty ZUS

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (z którego ZUS wypłaca świadczenia) w pierwszym półroczu tego roku wyniosły 129,2 miliarda złotych, co stanowi 52,5 procent kosztów zaplanowanych na 2019 rok. Jak dodano, jest to kwota o 15,5 miliarda złotych większa niż przed rokiem.

Największą pozycję w tym zestawieniu stanowią wydatki na emerytury i renty. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku przeznaczono na nie 114,3 miliarda złotych.

"Kwota ta była o 15 procent wyższa od wydatkowanej przed rokiem - to wynik rosnącej liczby świadczeń emerytalnych oraz ich waloryzacji, ale przede wszystkim wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w kwocie 8,7 miliarda złotych" - czytamy w raporcie.









Jednocześnie, jak wskazano, w pierwszym półroczu nadal można było obserwować wysoką dynamikę przychodów FUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Wynik był o 9 procent wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2018 roku. Ponadto Fundusz otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 24,2 miliarda złotych, co stanowi 49 procent planu.









Obcokrajowcy

Jak czytamy w raporcie, na koniec czerwca 2019 roku w ZUS było zarejestrowanych 644 342 obcokrajowców. To wynik o 19,1 procent wyższy niż przed rokiem i o 13,1 procent wyższy w porównaniu do stanu na koniec 2018 roku.

"Około 58 procent osób zarejestrowanych w ZUS było pracownikami, niemal 3 procent prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia" - wyjaśniono.

Największą grupę, bo aż 75 procent stanowili obywatele Ukrainy. W czerwcu ich liczba wyniosła 483 266 osób, czyli o 19,8 procent więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku oraz o 14,9 procent więcej niż w grudniu ubiegłego roku.