Uwaga na oszustów wykorzystujących zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych do wyłudzania pieniędzy od firm - ostrzega Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. To nie pierwsze tego typu ostrzeżenie. Wcześniej podobne komunikat wydał między innymi Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych.

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wchodzi w życie w przyszłym tygodniu - dokładnie 25 maja. Przepisy zakładają między innymi prawo do bycia zapomnianym, czyli możliwość usunięcia, również z internetu, informacji na swój temat. Będzie można zażądać też, aby każdy urząd albo bank, które mają nasze dane, przekazał je innemu urzędowi lub bankowi.

RODO nakłada obowiązek powiadomienia o wycieku danych osobowych. Stanowi też, że przetwarzanie danych będzie możliwe za wyraźną zgodą tego, kogo dotyczą. Kto nie dostosuje się do nowych przepisów musi liczyć się z karami - do 20 mln euro lub 4 procent całego obrotu firmy.

Uwaga na oszustów

"Groźba bardzo dotkliwych kar finansowych, poziom skomplikowania nowych przepisów, a także liczba nowych obowiązków wynikających z ustawy, naturalnie budzą w przedsiębiorcach uzasadniony niepokój" - napisali w komunikacie przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Zdaniem organizacji, mogą próbować wykorzystać to oszuści.

"Docierają do nas liczne sygnały o wiadomościach, w których przedsiębiorcom grozi się złożeniem donosu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy też prokuratury, jeśli ci nie zapłacą określonej kwoty pieniędzy. Jest to klasyczny przykład szantażu, któremu nie należy się poddawać" - ostrzega ZPP

Związek doradza zgłaszanie prób szantażu i wyłudzeń do odpowiednich służb. Apeluje przy tym o nowelę Kodeksu karnego, która "uniemożliwi nieuczciwym podmiotom zarabianie na obawach związanych z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych".

Ostrzeżenia

To nie pierwsze ostrzeżenie przed oszustami wykorzystującymi wejście w życie nowych regulacji. Już wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych doradzał, aby z rozwagą korzystać z ofert podmiotów oferujących pomoc w przygotowaniu się do RODO.

Im bliżej do 25 maja 2018 roku, kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy, tym częściej do firm i instytucji kierowane są oferty skorzystania z różnego rodzaju usług, przygotowujących je do osiągnięcia zgodności z RODO. GIODO alarmuje, że część tych ofert skonstruowana jest w sposób, który może wprowadzać przedsiębiorców w błąd.

Nie tylko jednak przedsiębiorcy są narażeni na oszustwa. Cyberprzestępcy mają nowy sposób na internautów. Podszywają się pod operatora sieci komórkowej i wysyłają SMS-y zachęcające do kliknięcia w link. Ma to rzekomo pomóc w przygotowaniu się na wejście w życie przepisów związanych z RODO.