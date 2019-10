Bezwizowy nie znaczy bezwarunkowy. Co trzeba będzie zrobić przed podróżą do USA?

Bezwizowy nie znaczy bezwarunkowy. Co trzeba będzie zrobić przed podróżą do USA? "Źródło: Fakty po południu"

Odtwórz: Bezwizowy nie znaczy bezwarunkowy. Co trzeba będzie zrobić przed podróżą do USA?

Odtwórz: Bezwizowy nie znaczy bezwarunkowy. Co trzeba będzie zrobić przed podróżą do USA?

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią kolejne bezpośrednie rejsy do Stanów Zjednoczonych. Nowe połączenie do Kalifornii zostanie zainaugurowane w połowie przyszłego roku.

"Już wkrótce Polacy będą mogli podróżować #bezwizdoUSA. Z tej okazji otwieramy nowe połączenie – San Francisco!" - poinformował narodowy przewoźnik we wpisie na Facebooku.

Rejsy między Warszawą a Kalifornią zostaną zainaugurowane 5 sierpnia 2020 roku.

Będzie to dziewiąte bezpośrednie połączenie narodowego przewoźnika z Polski do USA, a dwudzieste dalekiego zasięgu.

Loty do USA

Loty do największej metropolii w Północnej Kalifornii będą realizowane cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, piątki i soboty.



Nowe połączenie lotnicze z Polski do USA. Jest zapowiedź Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią nowe bezpośrednie połączenie z Krakowa do N... zobacz więcej » Jak informuje spółka, lot na trasie Warszawa-San Francisco ma trwać około 12 godzin. Samoloty z warszawskiego Lotniska Chopina będą startować o godzinie 11.35 w poniedziałki i piątki oraz o 17.20 w środy i soboty, by lądować na lotnisku w San Francisco o godzinie 14.30 czasu lokalnego w poniedziałki i piątki oraz o godzinie 20.15 w środy i soboty. W drodze powrotnej rejsy zaplanowano na godzinę 16.25 (w poniedziałki i piątki) i 22.10 (w środy i soboty).



"San Francisco znajdowało się na liście naszych nowych kierunków już od dłuższego czasu, ale nieprzypadkowo zdecydowaliśmy się ogłosić to połączenie właśnie teraz, kiedy Polska oficjalnie dołączyła do programu ruchu bezwizowego, dzięki czemu już wkrótce amerykańskie wizy dla Polaków przejdą do historii" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PLL LOT Rafał Milczarski.

Rejsy mają być wykonywane Boeingami 787 Dreamliner.

Na początku sierpnia uruchomienie połączeń z Krakowa do Chicago zapowiedziały American Airlines. Pierwszy rejs zaplanowano na 7 maja 2020 roku. To pierwsze połączenie giganta z USA do Polski.

Światowe centrum biznesu

Zdaniem prezesa spółki, San Francisco to najważniejsza turystyczno-biznesowa metropolia w Północnej Kalifornii.



Tani przewoźnik uruchomi nowe połączenia z Polski Linia lotnicza Ryanair ogłosiła dwie nowe trasy z Polski do Włoch. Połączenia bę... zobacz więcej » "To naturalny kierunek dalszego rozwoju LOT-u w Stanach Zjednoczonych. Dotąd nie było tak dogodnego połączenia z Północną Kalifornią zarówno z Polski, jak również z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Rocznie między Europą Środkowo-Wschodnią, a San Francisco podróżuje prawie 300 tysięcy pasażerów" - przekazał Milczarski.



LOT tłumaczy, że San Francisco od lat uznawane jest za światowe centrum biznesu. Niedaleko, w Dolinie Krzemowej, znajdują się siedziby koncernów technologicznych takich jak: Google, Uber, Twitter, Facebook, Hewlett-Packard, Apple, eBay, Netflix, Tesla czy Linkedin.

San Francisco to także kierunek turystyczny ze znanym z hollywoodzkich produkcji mostem Golden Gate Bridge, malowniczym wybrzeżem Pacyfiku, czy historycznym Alcatraz.

Drugi przewoźnik

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że PLL LOT obsłużyły w ubiegłym roku w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym 10,5 miliona pasażerów.

Najwięcej, bo 11,5 miliona pasażerów obsłużył Ryanair. Na trzecim miejscu znalazł się Wizz Air - 8,7 miliona pasażerów. Poza podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecka linia lotnicza obsłużyła 2,2 miliona pasażerów.