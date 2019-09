Przyjęty we wtorek przez rząd projekt budżetu na 2020 rok zakłada zniesienie limitu 30-krotności dotyczącego składek na ZUS - poinformował Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Jak dodał, zmiana oznacza dodatkowe dochody w kwocie 5,1 miliarda złotych.

"Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" zapisano już w przyjętych w czerwcu br. założeniach do przyszłorocznego budżetu. Plan ten uwzględniono we wstępnym projekcie budżetu na 2020 r., który rząd zaakceptował pod koniec sierpnia.

Chodzi o limit dochodów, po przekroczeniu którego przestaje się płacić składki na ZUS. To 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W przypadku 2020 r. byłoby to ok. 156 tys. zł. brutto. Rząd przyjął projekt budżetu bez deficytu. "Największe wydatki i dochody od 1989 roku" Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy budżetowej na 2020 rok, który z... zobacz więcej »



W poniedziałkowym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" premier Mateusz Morawiecki informował, że wpływy ze zniesienia 30-krotności są założone w budżecie.

"Zapisaliśmy to w projekcie budżetu, ale ostateczna decyzja należy do Sejmu" - oświadczył premier dopytywany, czy sprawa jest już przesądzona.

Zaznaczył, że zniesienie limitu dotyczyłoby grupy, która stanowi ułamek ogółu zatrudnionych. Wcześniej szacowano tę liczbę na 350 tys. osób.

Szacowane ponad 5 mld złotych dochodów to dodatkowe pieniądze, które wpłyną do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - z niego ZUS wypłaca emerytury. Jednocześnie o taką kwotę będzie mniejsza dotacja z budżetu państwa, która ma zasypać deficyt w FUS.

Apel organizacji

Zniesienie 30-krotności składek na ZUS krytykuje szef Solidarności Piotr Duda. - My uważamy, że jest to złe rozwiązanie. To nam zepsuje cały system emerytalno-rentowy. Dojdzie do sytuacji, że emerytury będą pobierały osoby, które będą miały je w wysokości 20-30 tysięcy złotych - wskazał na konferencji prasowej zorganizowanej w ubiegłym tygodniu.

Ponadto, pod apelem o wycofanie się z tej propozycji podpisało się 55 organizacji pracodawców, w tym między innymi Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Business Centre Club, Pracodawcy RP oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Według organizacji zniesienie limitu składek na ZUS będzie kolejną dużą barierą, która ograniczy możliwość rozwoju polskiej gospodarki.

Skutki zniesienia limitu składek na ZUS: