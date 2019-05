Nazwy miast położonych w sąsiednich państwach będą podawane na znakach drogowych w języku polskim i w języku oryginalnym - wynika z rozporządzenia, które podpisał minister infrastruktury. "To zmiana od dawna oczekiwana przez kierowców w całej Polsce" - podkreślił Andrzej Adamczyk, szef MI.

Ministerstwo Infrastruktury wskazało, że będzie to duże ułatwienie dla osób, które nie znają pisowni nazw zagranicznych miast w języku państwa, na terenie którego są położone.

Zmiany wprowadza nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, która w ubiegłym tygodniu została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Znaki drogowe po nowemu

Parkowanie aut na chodnikach. Jest stanowisko ministerstwa w sprawie propozycji zmian Wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w parkowaniu samochodów na części chodnika &... zobacz więcej » "Powinniśmy pamiętać, że nazwy miejscowości w krajach sąsiednich mają często również polskie brzmienie. Dzięki przygotowanej zmianie w prawie pojawią się one wreszcie na drogowskazach przy naszych drogach. To zmiana od dawna oczekiwana przez kierowców w całej Polsce" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



Nowe przepisy wprowadzają obowiązek podawania na tablicach przeddrogowskazowych, tablicach szlaku drogowego oraz drogowskazach tablicowych nazwy dużego zagranicznego miasta, do którego prowadzi droga, w języku polskim i w języku oryginalnym.

Nazwy miejscowości będą zapisywane w jednym wierszu, w następującej kolejności: nazwa w języku polskim oraz nazwa w języku oryginalnym, podana w nawiasie.



Nazwy zagranicznych miast na znakach drogowych będą zapisywane w języku polskim i w języku oryginalnym.

Na wymianę oznakowania zarządcy będą mieli czas do końca 2028 r. #polskienazwy #ŁączymyPolskę



https://t.co/g5ymX2m4eg pic.twitter.com/USYXFZQWkn — Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) May 20, 2019

Jeżeli natomiast nazwa w języku oryginalnym ma tożsamą pisownię z nazwą po polsku, albo gdy nazwa w języku oryginalnym nie ma odpowiednika w języku polskim, umieszcza się tylko nazwę w języku oryginalnym i nie stosuje się nawiasu.



Nazwy geograficzne w języku polskim będą stosowane w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, działającą przy Głównym Geodecie Kraju.

Wejście w życie

Choć przepisy zmienionego rozporządzenia wejdą w życie 28 maja 2019 roku, to na zmiany będzie trzeba poczekać.

Znaki drogowe spełniające nowe warunki, zostaną bowiem umieszczone na drogach do 31 grudnia 2028 roku. "Takie rozwiązanie da zarządcom dróg czas konieczny na ich wymianę. Dostosowanie znaków drogowych do nowych wymagań będzie następowało stopniowo, przy uwzględnieniu ich bieżącego utrzymania i zmieniającej się sieci dróg" - wyjaśniło ministerstwo.