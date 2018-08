Ministerstwo Zdrowia chce ujednolicić wielkość opakowań, niezależnie od rodzaju papierosów - informuje w środę "Rzeczpospolita".

W projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych resort zdrowia ujednolicił wymiary paczek papierosów - podaje gazeta. Od 2020 r. wszystkie formaty papierosów mają być dostępne wyłącznie w standardowych opakowaniach. Ministerstwo powołuje się w tej sprawie na prawo unijne tłumacząc, że na paczkach typu slim nie mieszczą się ostrzeżenia przed szkodliwością palenia.

Utrudnienia

Zdaniem dr Dawida Piekarza, eksperta Instytutu Staszica, dyrektywa Unii Europejskiej nie zakazuje produkcji i dystrybucji papierosów typu slim, nie mówi też, w jakim opakowaniu mają być sprzedawane. Według Instytutu dyrektywa UE staje się pretekstem do wprowadzenia przepisów, które zdecydowanie wykraczają poza unijne nakazy i oznaczają utrudnienia dla firm. Polska jest obecnie liderem produkcji papierosów typu slim we wspólnocie.



Według informacji "Rz" nowe przepisy zmusiłyby producentów do umieszczania papierosów w zbyt dużych paczkach, tak by można było w nich przechowywać bez ryzyka uszkodzenia 20 papierosów typu slim. Producenci mogliby także wprowadzić do sprzedaży paczki zawierające większą liczbę papierosów, jednak zdaniem ekspertów może to wywołać chaos na rynku i dezorientację klientów.

– Standard 20 papierosów w paczce jest od kilkudziesięciu lat najpopularniejszym w Polsce. Wedle tego kalkuluje opłacalność zakupu danej marki, rodzaju lub typu papierosów – twierdzi Instytut Staszica. Przekonuje, że sztuczne wypełnianie paczek może nosić znamiona wprowadzania klientów w błąd.

Niedawno zwracała na to uwagę Polska Izba Handlu. Badanie, które przeprowadziła, pokazało, że aż 85 proc. ankietowanych za nieuczciwe wobec konsumenta uważa sprzedawanie cienkich papierosów w zbyt dużych opakowaniach.

Projekt w tej sprawie jest na etapie konsultacji i opiniowania.